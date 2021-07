Wall Street corrige, plombé par les variants

Wall Street corrige, plombé par les variants









La cote américaine corrige encore avant bourse ce lundi, affectée par l'évolution défavorable de la crise sanitaire...

(Boursier.com) — La cote américaine corrige encore avant bourse ce lundi, affectée par l'évolution défavorable de la crise sanitaire. Le DJIA est attendu en retrait de 1% et le S&P 500 en baisse de 0,7%. Vendredi soir, le Dow Jones cédait déjà 0,9% et le Nasdaq 0,8%. Les opérateurs s'inquiètent surtout de l'évolution de la pandémie, avec un nombre croissant de cas. Cette évolution fait craindre un retour des restrictions sanitaires affectant l'économie.

Le baril de brut retombe de près de 3% sur le Nymex à 69$ environ, alors que le Brent de la mer du Nord cède 2,8%. L'once d'or recule de 0,6%. L'indice dollar gagne 0,3% face à un panier de devises. Le bitcoin cède 1% sur 24 heures et revient vers les 31.000$.

La récente poussée des infections au coronavirus provoquée essentiellement par le variant Delta ravive donc les craintes économiques, alors que les opérateurs avaient misé sur une rapide réouverture de l'activité. Les thématiques de 'pic de profit' et de pic monétaire restent bien présentes, mais ce sont donc les inquiétudes sanitaires qui prennent le dessus. Certains commencent par ailleurs à juger que le phénomène d'inflation pourrait ne pas être si "transitoire", contrairement au message martelé par la Fed et l'administration Biden. Enfin, les économistes anticipent toujours une croissance supérieure à la normale au second semestre.

Les investisseurs attendent par ailleurs toujours un impact favorable d'un deal bipartisan sur les infrastructures aux Etats-Unis... Concernant le pétrole, l'OPEP+ est parvenue à un accord pour augmenter sa production de 400.000 bpj à partir du mois d'août.