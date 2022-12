Wall Street corrige encore, craignant une récession dure

La cote américaine poursuit sur sa tendance baissière avant bourse ce jeudi, au lendemain du verdict de la Fed...

(Boursier.com) — La cote américaine poursuit sur sa tendance baissière avant bourse ce jeudi, au lendemain du verdict de la Fed. Le S&P 500 perd encore 1,1%, le Dow Jones 0,8% et le Nasdaq 1,4%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,9% à 76,6$. L'once d'or perd 1,6% à 1.789$. L'indice dollar remonte de 0,6% face à un panier de devises.

Le comité de politique monétaire de la Fed a donc relevé ses taux de 50 points de base hier soir, sans surprise, par une décision unanime, rétrogradant comme prévu par rapport à son récent rythme de 75 points de base. Le taux des fed funds a ainsi été porté entre 4,25 et 4,5%. La Fed avait précédemment relevé par quatre fois ses taux de 75 points de base, du jamais vu depuis l'ère Volcker.

La déclaration FOMC est ressortie presque inchangée par rapport à novembre, sans changement de langage, indiquant que des augmentations de taux "en cours" pourraient être appropriées (par rapport aux attentes d'un certain assouplissement). Une attention supplémentaire était portée au nouveau résumé des projections économiques (SEP), qui a montré une projection médiane des décideurs pour 2023 en hausse de 0,6 point de pourcentage à environ 5,1%, par rapport à l'édition de septembre, supérieure aux prévisions de certains analystes d'environ 4,9%. Les prévisions de taux pour 2024 et 2025 ont également été relevées. Le SEP a également montré des prévisions plus faibles pour le PIB de 2023 et des attentes d'inflation PCE plus élevées.

Les premières réactions suggèrent que les prévisions prévoient un atterrissage en douceur, mais avec des marges plus étroites. Lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion monétaire, Jerome Powell, patron de la Fed, a réaffirmé que la politique monétaire n'était toujours pas suffisamment restrictive, bien que les décisions politiques soient prises réunion par réunion, en fonction des données entrantes.

Bien que Powell minimise l'idée de baisses de taux en 2023 (citant à plusieurs reprises le nouveau SEP), l'outil FedWatch de CME montre que le marché anticipe toujours deux baisses de taux au deuxième semestre 2023, après un pic de 4,75 à 5% en mars. Ce même outil FedWatch fait ressortir une probabilité de 73% d'une hausse de taux d'un quart de point pour la prochaine réunion monétaire du 1er février 2023. Autrement dit, il resterait deux hausses de taux de 25 pb pour que la Fed "termine le travail". Des assouplissements monétaires seraient ensuite envisageables en juillet, septembre ou novembre.

Les craintes se portent sur les répercussions décalées de cette politique monétaire très dure, qui pourrait selon certains opérateurs provoquer une récession profonde accompagnée de destructions importantes d'emplois. Le prix à payer pour faire revenir l'inflation vers l'objectif de la Fed des 2%...

L'actualité économique est encore fournie ce jeudi à Wall Street, avec dès 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, l'indice Empire State de la Fed de New York et les ventes de détail. Les chiffres de la production industrielle américaine seront connus à 15h15. Ceux des stocks des entreprises sont attendus à 16 heures.

Adobe publie ses résultats financiers trimestriels après bourse à Wall Street ce jour. Jabil annonce avant l'ouverture.