Wall Street corrige, avant l'inflation et les trimestriels

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche légèrement dans le rouge avant bourse ce mardi, le S&P 500 cédant 0,4%, le Dow Jones 0,4% également et le Nasdaq 0,5%. Le baril de brut WTI prend 0,4% à près de 75$. L'once d'or se stabilise à 1.877$. L'indice dollar grappille 0,2% face à un panier de devises de référence.

Dans l'actualité à Wall Street ce jour, Jerome Powell, patron de la Fed, intervient dans l'après-midi en Suède à l'occasion d'un symposium au sujet de l'indépendance de la banque centrale. Les stocks et ventes US de grossistes du mois de novembre seront annoncés à 16 heures (consensus +1% en comparaison du mois antérieur sur les stocks).

Le rendez-vous économique marquant de la semaine à Wall Street sera celui de l'inflation, jeudi. L'indice des prix à la consommation du mois de décembre est attendu stable en comparaison du mois antérieur et en hausse de 6,5% sur un an (consensus FactSet), contre 7,1% un mois avant. Hors alimentation et énergie, le CPI est anticipé en progression de 0,3% par rapport au mois antérieur et de 5,7% en comparaison de l'an dernier.

La saison des résultats du quatrième trimestre commence par ailleurs sérieusement ce vendredi à Wall Street, avec la publication des résultats des grandes banques, et les investisseurs se préparent pour certains à une déception. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Bank of New York Mellon, Delta Air Lines ou Wipro, publient notamment vendredi.

Les prévisions sont sombres. Les entreprises du S&P 500 pourraient enregistrer la première baisse de leurs bénéfices depuis le troisième trimestre 2020, avec un recul estimé à 4,1% au quatrième trimestre selon FactSet. Les analystes ont amplement réduit leurs prévisions ces derniers mois, mais certains stratèges estiment encore que ces chiffres n'ont pas suffisamment été révisés.