Wall Street : consommation, PMI, confiance et Fed

Sur le front économique à Wall Street ce vendredi...

(Boursier.com) — Sur le front économique à Wall Street ce vendredi, les revenus et dépenses des ménages américains pour le mois d'août seront communiqués à 14h30 (consensus FactSet +0,3% pour les revenus personnels en comparaison du mois antérieur et +0,2% pour les dépenses de consommation ; +4,7% pour l'indice des prix core PCE sur un an). L'indicateur manufacturier PMI de Chicago du mois de septembre sera révélé à 15h45 (consensus 51,8). L'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de septembre sera publié à 16 heures (consensus 59,5).

Thomas Barkin (président de la Fed de Richmond), Michelle Bowman (gouverneure), John Williams (patron de la Fed de New York) et Lael Brainard (vice-présidente de la Fed), s'exprimeront durant la journée. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base, la quatrième consécutive, le 2 novembre, à l'issue de la prochaine réunion de la Fed, est de 55,2%, contre 44,8% pour la probabilité d'un durcissement de 50 pb. La fourchette actuelle de taux sur les fed funds est logée entre 3 et 3,25%.

Du côté des publications, Carnival annonce avant bourse à Wall Street ses derniers trimestriels. Nike décroche pour sa part en pré-séance, suite aux résultats financiers de la veille, tandis que Micron grimpe.