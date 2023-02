Wall Street : consommation, industrie et immobilier sous surveillance

L'actualité économique est assez chargée ce mercredi à Wall Street, avec les chiffres de la consommation, de la production, ainsi que plusieurs autres...

(Boursier.com) — L 'actualité économique est assez chargée ce mercredi à Wall Street, avec les chiffres de la consommation, de la production, ainsi que plusieurs autres indicateurs notables. Les ventes de détail du mois de janvier 2023 seront communiquées à 14h30 (consensus FactSet +1,6% en comparaison du mois antérieur, +0,7% hors automobile, +0,5% hors automobile et essence). L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de février sera communiqué à la même heure (consensus -20 selon FactSet). Les chiffres de la production industrielle du mois de janvier seront annoncés à 15h15 (consensus +0,5% en comparaison du mois précédent, +0,2% pour la production manufacturière et 79,1% de taux d'utilisation des capacités).

Les stocks et ventes des entreprises pour le mois de décembre seront révélés à 16 heures (consensus +0,3% pour les stocks). L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de février sera dévoilé à la même heure (consensus 36). L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour février sera connu lui aussi à 16 heures (3% en janvier). Enfin, le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 10 février, sera annoncé à 16h30.

Hier, les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de janvier 2023 ont laissé les opérateurs perplexes. L'indice des prix à la consommation pour la période est ressorti en augmentation de 0,5% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus FactSet. En comparaison de l'an dernier, le CPI de janvier a progressé de 6,4% contre 6,2% de consensus. Hors alimentaire et énergie, éléments volatils, l'indice américain des prix à la consommation pour janvier a augmenté de 0,4%, ici encore en ligne avec le consensus. Cela représente une hausse de 5,6% sur un an contre 5,5% de consensus.