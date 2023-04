Wall Street : consommation et trimestriels bancaires sous surveillance

Dans l'actualité économique américaine ce vendredi, les ventes de détail du mois de mars 2023 seront communiquées à 14h30 (consensus FactSet -0,4% en...

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique américaine ce vendredi, les ventes de détail du mois de mars 2023 seront communiquées à 14h30 (consensus FactSet -0,4% en comparaison du mois antérieur, -0,3% hors automobile et -0,7% hors automobile et essence). Les prix à l'import et à l'export du mois de mars seront également publiés à 14h30 (consensus -0,2% sur les prix à l'import en comparaison du mois précédent et -0,4% également pour les prix à l'export).

La production industrielle américaine du mois de mars sera révélée à 15h15 par la Fed (consensus +0,2% par rapport au mois de février, +0,1% pour la production manufacturière et 78,9% de taux d'utilisation des capacités d'après FactSet).

Les stocks des entreprises du mois de février seront publiés à 16 heures (consensus +0,3%). L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois d'avril sera annoncé à la même heure (consensus 64).

Le gouverneur de la Fed Christopher Waller s'exprimera pour sa part ce jour à propos des perspectives économiques, lors d'une conférence au Texas.

La fin de semaine est également marquée par de nombreuses publications trimestrielles à Wall Street. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup et PNC Financial Services, communiqueront leurs derniers comptes.

Les banques seront surveillées, après le récent 'stress' consécutif aux effondrements de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank. Les 'previews' mentionnent pour le premier trimestre un probable ralentissement séquentiel des revenus et marges nettes d'intérêts, un recul de la croissance des prêts, des activités de trading meilleures que prévu, une banque d'investissement faible, une banque hypothécaire mitigée et une nouvelle normalisation des mesures de crédit.

Les actions bancaires ont été récemment sous pression du fait des inquiétudes concernant les retraits massifs de dépôts de certains établissements et les pertes du portefeuille d'investissement provoquées par le cycle de resserrement agressif de la Fed. Le secteur a chuté de 14% au premier trimestre, contre un gain de 7% du S&P 500.

L'attention des opérateurs se porte désormais sur le CRE (immobilier commercial), dont les difficultés pourraient exacerber le sentiment négatif entourant les banques régionales américaines. Parmi les banques de plus de 250 milliards de dollars d'actifs, Wells Fargo, US Bancorp et PNC ont la plus grande exposition CRE, tandis que Citi, Bank of America et JP Morgan sont peu exposées. Les banques petites et moyennes ont quant à elles, généralement, une forte exposition CRE, ce qui aggrave les problèmes de qualité du crédit, avec 1.500 milliards de dollars de dette CRE due d'ici la fin de 2025.

Les publications trimestrielles bancaires de résultats fourniront plus de précisions sur les tendances des dépôts/coûts de financement, le resserrement des normes de prêt et l'impact sur la croissance des prêts, les scénarios de réserves pour pertes sur prêts (...), alors que les marchés anticipent aussi une réglementation plus onéreuse du secteur bancaire.