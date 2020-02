Wall Street consolide sur ses sommets

Quelques prises de bénéfices

(Boursier.com) — Wall Street, qui terminait hier soir en assez nette progression (+0,40% sur le DJIA, +0,47% sur le S&P500 et +0,87% pour le Nasdaq), cède à quelques prises de bénéfices sur ses sommets avant bourse ce jeudi, le S&P et le Nasdaq rendant solidairement 0,1%. L'indice dollar demeure assez stable à 99,7. Le baril de brut WTI grappille 0,3% à 53,6$ sur le Nymex, alors que le Brent de la mer du Nord évolue à 59,1$, presque inchangé. L'once d'or s'affiche au plus haut de sept ans sur les 1.610$.

Les inscriptions au chômage aux États-Unis pour la semaine close au 15 février seront révélées à 14h30 (consensus 211.000). L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois de février 2020 sera annoncé à la même heure (consensus 12).

L'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de janvier 2020 sera publié à 16 heures (consensus +0,3% en comparaison du mois de décembre 2019).

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'énergie concernant les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 14 février sera annoncé à 17 heures (consensus de +3,3 millions de barils sur les stocks domestiques de brut hors réserve stratégique).

L'indice boursier composite SSE de Shanghai a terminé ce matin sur une belle progression de 1,84% à 3.030,15 pts. La diminution progressive du nombre de nouveaux cas de coronavirus Covid-19 en Chine semble rassurer. Les doutes ne sont toutefois pas totalement levés, la Corée du Sud venant de faire état pour sa part d'une progression des nouvelles infections.

Le coronavirus a fait 114 morts supplémentaires hier mercredi en Chine continentale, selon les autorités sanitaires locales, portant à 2.118 le nombre de décès depuis le début de l'épidémie. La Commission nationale chinoise de la santé a dénombré "seulement" 394 nouveaux cas de contamination hier en Chine continentale, soit un total de 74.576 personnes contaminées. Le nombre de cas supplémentaires ressort donc en forte baisse par rapport aux 1.749 nouveaux cas recensés mardi. Les instances sanitaires de la province de Hubei ont précisé que le virus avait causé 108 décès hier et ont fait état de 349 cas de plus contre 1.693 la veille.

Mais alors que la contamination semble ralentir en Chine, la Corée du Sud préoccupe à son tour. Le nombre de cas locaux confirmés a grimpé à près d'une centaine. Le pays a rapporté ainsi une cinquantaine de nouveaux cas en 24 heures. Un premier décès a été déploré.

En outre, au Japon cette fois, NHK rapporte que deux des passagers infectés du navire de croisière Diamond Princess - placé en quarantaine depuis le début du mois - sont décédés. Un second groupe de passagers du navire doit débarquer ce jeudi.

Selon Bloomberg, le virus a fait désormais 2.129 morts dans le monde, et le nombre des cas détectés s'élève à 75.730.

Sur le front économique en Europe, l'indice Gfk allemand du moral des consommateurs est ressorti assez proche des attentes à 9,8 en février, en léger retrait avec le coronavirus. L'indice allemand des prix à la production a grimpé quant à lui plus que prévu à +0,8% en janvier contre +0,1% de consensus. En revanche, l'indice français des prix à la consommation s'est tassé comme attendu de 0,4% en janvier. Les ventes britanniques de détail se sont appréciées enfin de +0,9% en janvier 2020, contre +0,7% de consensus.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, AK Steel, Hormel Foods, Visteon, EchoStar, Dropbox, Domino's Pizza, Fitbit ou ViacomCBS, publient notamment leurs derniers comptes trimestriels.