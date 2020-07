Wall Street consolide son récent rallye

La cote américaine reperd un peu de terrain avant bourse ce mardi, après sa flambée de la veille ...

(Boursier.com) — La cote américaine reperd un peu de terrain avant bourse ce mardi, après sa flambée de la veille (+2,32% sur le DJIA et +1,20% sur le Nasdaq). Le S&P500 rend ainsi 0,3%, alors que le Nasdaq cède 0,1%. Le baril de brut WTI abandonne 1,5% sur les 39$, alors que le Brent cède 1,4%. L'once d'or est assez stable à 1.782$.

Sur le front économique outre-Atlantique, les opérateurs suivront à 15 heures l'indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix américains de l'immobilier pour le mois d'avril (consensus +0,5% sur l'indice 20-City ajusté des variations saisonnières, en comparaison du mois antérieur). L'indice manufacturier PMI de Chicago du mois de juin sera annoncé à 15h45 (consensus 42,5). L'indice de confiance des consommateurs du mois de juin, mesuré par le Conference Board, sera révélé à 16 heures (consensus 90).

John Williams, Neel Kashkari, Raphael Bostic et surtout Jerome Powell de la Fed, s'exprimeront durant la journée sur divers sujets économiques et monétaires.

Les opérateurs restent partagés entre espoirs de reprise de l'économie mondiale et craintes d'une résurgence de l'épidémie. L'annonce ce jour d'une accélération de l'activité manufacturière chinoise entretient les espoirs de recovery mondiale. Ce PMI chinois manufacturier est remonté à 50,9 en juin contre 50,6 le mois précédent et 50,4 de consensus.

Le nouveau coronavirus inquiète tout de même toujours. Selon l'Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés au niveau mondial depuis le début de l'épidémie ressort désormais à 10,3 millions, dont 2,59 millions aux USA, 1,37 million au Brésil et 640.246 en Russie. L'Inde a dénombré 566.840 cas depuis le début de la pandémie. Le virus a fait 505.518 morts dans le monde selon le dernier bilan de l'université, dont 126.141 aux Etats-Unis, 58.314 au Brésil et 43.659 au Royaume-Uni.

L'augmentation des cas aux Etats-Unis préoccupe. Le comté de Los Angeles a enregistré une flambée des nouveaux cas, près de 3.000 infections confirmées hier lundi selon les autorités sanitaires. Au Royaume-Uni, c'est la ville de Leicester qui inquiète tout particulièrement et met en oeuvre des mesures sanitaires strictes, alors même que le reste du pays se prépare à l'assouplissement des mesures de distanciation le 4 juillet...

Les valeurs

Micron. Le fabricant américain de puces mémoire a surpris les marchés lundi soir en publiant des résultats et des prévisions meilleurs que prévu, malgré la crise du coronavirus. Le bénéfice net du 3e trimestre fiscal, achevé fin mai, s'est ainsi élevé à 803 millions de dollars (71 cents par action) en légère baisse de 4,4% par rapport à la même période de 2019. En données ajustées, le bpa s'est élevé à 82 cents, bien plus que les 75 cents attendus par le consensus. Les ventes ont progressé de 13,5% à 5,44 milliards de dollars, contre 4,79 Mds$ en 2019, et 5,27 Mds$ de consensus.

Malgré la crise du coronavirus, Micron se montre optimiste pour le 4e trimestre de son exercice : le groupe basé à Boise dans l'Idaho, table sur un bpa ajusté de 95 cents à 1,15$, pour des ventes de 5,75 à 6,25 Mds$, ce qui serait un bond important par rapport à la publication du T4 2019, où le groupe avait affiché un bpa de 56 cents et des revenus de 4,87 Mds$. Les analystes attendaient de leur côté un bpa de 79 cents pour des ventes de 5,46 Mds$ au 4e trimestre.

Boeing. La compagnie low cost Norwegian Air a annoncé lundi soir avoir annulé les commandes de 97 appareils Boeing, dont 92 B737-MAX et cinq B787 Dreamliners. Norwegian a en outre déposé une réclamation pour "obtenir le remboursement des paiements avant livraison liés à ces avions et une compensation des pertes liées à l'immobilisation du 737 MAX et aux problèmes de moteur du 787", a précisé la compagnie.

L'information intervient alors que Boeing a enfin pu démarrer lundi ses vols d'essai en vue d'obtenir une nouvelle certification pour son B737-MAX, dont la flotte est clouée au sol depuis mars 2019 après deux crashs meurtrier qui ont fait 346 morts. L'espoir d'un retour du 737-MAX dans les airs d'ici à la fin 2020 a fait bondir lundi le titre Boeing de 14,4%, mais il perd encore 40% depuis le début 2020.

Facebook. La pression monte sur Facebook et les autres réseaux sociaux pour mieux contrôler les contenus haineux et racistes sur leurs sites... Ainsi, la liste des annonceurs décidant de suspendre leurs campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Facebook et sa fililale Instagram, ne cesse de s'allonger. Les analystes financiers ne semblent cependant pas très inquiets pour les revenus du premier réseau social mondial, qui compte plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde et plus de 8 millions d'annonceurs.

A Wall Street, le titre Facebook a plongé de 8,3% vendredi, mais a regagné 2,11% lundi pour terminer à 220,64$. Le titre progresse de 7,5% depuis le début de l'année, et a inscrit la semaine dernière un record historique à plus de 242$... La marque allemande de vêtements de sport Puma a indiqué à son tour ce mardi suspendre ses publicités sur Facebook et Instagram en juillet afin de pousser le groupe de Mark Zuckerberg à supprimer les contenus haineux.

Tesla. Le patron du constructeur de véhicules électriques, Elon Musk, a appelé ses employés à travailler dur pour permettre au groupe californien d'atteindre le seuil de rentabilité au deuxième trimestre malgré la pandémie, selon un document interne consulté par l'agence Reuters.

Uber profite en bourse d'informations du New York Times selon lesquelles le groupe VTC aurait formulé une offre pour l'acquisition de son concurrent dans la livraison de repas Postmates pour environ 2,6 milliards de dollars.

Lululemon Athletica, firme canadienne cotée à Wall Street et spécialisée dans l'habillement sportif et particulièrement celui destiné à la pratique du yoga, a annoncé l'acquisition de la société Mirror, spécialisée dans les cours et équipements de fitness à domicile, pour un montant de 500 millions de dollars.

ConAgra, le groupe alimentaire américain, a publié des comptes supérieurs aux attentes. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe a réalisé ainsi un bénéfice net de 201 M$ et 41 cents par action, contre 126 M$ un an plus tôt. Le bpa ajusté a représenté 75 cents, contre 66 cents de consensus FactSet. Les revenus ont grimpé à 3,29 Mds$ contre 2,61 Mds$ un an avant. Le bpa ajusté du premier trimestre est attendu entre 54 et 59 cents.