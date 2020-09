Wall Street consolide prudemment avant le duel Trump / Biden

Après deux séances de rebond (+1,51% hier sur le DJIA et +1,87% sur le Nasdaq), la cote américaine consolide mollement avant bourse ce mardi, les...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après deux séances de rebond (+1,51% hier sur le DJIA et +1,87% sur le Nasdaq), la cote américaine consolide mollement avant bourse ce mardi, les opérateurs affichant une certaine prudence, dans un contexte sanitaire et économique incertain, et avant le débat de la soirée entre Donald Trump et son rival démocrate à la présidentielle. DJIA et S&P500 sont attendus en retrait de 0,1% ce jour. Le baril de brut WTI cède 0,8% à 40,3$, alors que l'once d'or monte de 0,4% à 1.890$. L'indice dollar recule de 0,2% face à un panier de devises de référence.

Sur le front économique ce jour aux Etats-Unis, la balance du commerce international de biens sera publiée à 14h30 (consensus -82,6 milliards de dollars pour le mois d'août). L'indice S&P Case-Shiller des prix de l'immobilier du mois de juillet sera communiqué à 15 heures (consensus +0,2% pour l'indice 20-City ajusté en comparaison du mois antérieur). L'indice de confiance des consommateurs américains mesuré par le Conference Board pour le mois de septembre sera annoncé à 16 heures (consensus 88,8). Par ailleurs, John Williams, Patrick Harker, Richard Clarida et Randal Quarles de la Fed s'exprimeront dans la journée sur divers sujets économiques et monétaires.

L'épidémie du nouveau coronavirus a fait plus d'un million de morts dans le monde, selon un décompte de Reuters sur la base de données officielles, qui fait aussi ressortir une accélération du nombre de décès supplémentaires chaque jour alors que les contaminations sont en hausse dans plusieurs pays. Le bilan mondial a doublé en à peine trois mois, avec plus de 5.400 décès quotidiens d'après un calcul de Reuters s'appuyant sur les données rapportées jusqu'à présent en septembre. Etats-Unis, Brésil et Inde, les trois pays les plus touchés, représentent ensemble près de 45% du bilan mondial.

Selon l'Université Johns Hopkins, qui fait référence sur le sujet, le virus a fait 1,001 million de morts dans le monde depuis son apparition, dont 205.085 aux Etats-Unis, 142.058 au Brésil et 96.318 en Inde. Le Mexique déplore 76.603 morts et le Royaume-Uni 42.090... Le nombre de cas confirmés dans le monde s'élève à 33,36 millions depuis l'émergence du virus, dont 7,15 millions aux USA, 6,15 millions en Inde et 4,75 millions environ au Brésil.

Donald Trump s'est engagé hier lundi à ce que le gouvernement fédéral fournisse aux Etats du pays 150 millions de tests de dépistage rapides au SARS-CoV-2. Lors d'une conférence de presse à la Maison blanche, le président américain, accompagné par le vice-président Mike Pence et le conseiller sur l'épidémie Scott Atlas, a souligné qu'une telle mesure pourrait conduire à une hausse du nombre des cas recensés. 50 millions de masques seront distribués aux communautés les plus vulnérables, dont les maisons de retraite, et 100 millions aux Etats et territoires... Ni le Dr Anthony Fauci, ni le directeur des Centres de prévention et de contrôle des maladies Robert Redfield, n'étaient présents à la conférence de presse. Redfield a récemment déclaré que le port du masque pourrait se révéler aussi important qu'un vaccin. Anthony Fauci a affirmé à CNN que Scott Atlas pouvait transmettre parfois à Trump des informations erronées...

La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a annoncé quant à elle hier que les parlementaires démocrates avaient mis au point un plan de relance de 2.200 milliards de dollars pour compenser les effets de la pandémie. Le texte prévoit de nouveaux financements "destinés à éviter une catastrophe pour les écoles, petites entreprises, restaurants, salles de spectacle, employés des compagnies aériennes et autres". Pelosi estime ainsi que les démocrates tiennent leur promesse d'un compromis. Il s'agit désormais de parvenir à un accord avec la Maison blanche sur un nouvel ensemble budgétaire. Les discussions entre Pelosi, le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, et le secrétaire général de la Maison blanche Mark Meadows, sur un nouveau plan, étaient dans l'impasse depuis le 7 août. Pelosi et Mnuchin se seraient cependant entretenus dimanche et lundi par téléphone, indique Reuters. Ils ont prévu d'échanger encore ce jour.

Les chefs de file démocrates avaient initialement proposé un plan de 3.400 milliards. Du côté de la Maison blanche, Mark Meadows a évoqué fin août un montant de 1.300 milliards de dollars...

Les marchés d'actions américains se sont offert un beau rebond technique lundi, soutenus par un espoir de voir le Congrès américain et la Maison blanche progresser en vue de l'adoption d'un nouveau plan d'aide à l'économie pour faire face à la crise du coronavirus. En outre, des statistiques chinoises ont confirmé la poursuite de la reprise économique dans la 2e économie mondiale. A Wall Street, les investisseurs se sont intéressés aux secteurs dont les valorisations ont été laminées ces derniers mois, à commencer par les financières (+2,2% pour l'indice S&P sectoriel), les industrielles (+1,8%) et l'énergie (+2,3%). Mais les valeurs technologiques ont elles aussi progressé en moyenne de près de 2%.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 1,51% à 27.584 points, tandis que l'indice large S&P 500 a pris 1,61% à 3.351 pts, et que le Nasdaq Composite a rebondi de 1,87% à 11.117 pts. La semaine dernière, le Dow Jones avait cédé 1,75% et le S&P 500 avait reculé de 0,6%, enchaînant ainsi leur 4e semaine de baisse consécutive. En revanche, le Nasdaq avait regagné 1,1% après 3 semaines de recul. Pour le DJIA et le S&P 500, il s'agissait de la plus longue série baissière depuis août 2019.

Les investisseurs ont notamment salué l'annonce en Chine d'un quatrième mois consécutif de progression des bénéfices des sociétés industrielles chinoises. Toujours en Chine, les marchés prendront connaissance mercredi des indicateurs d'activité manufacturière et des services en septembre.

Vendredi soir, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a indiqué que lui et le présidente de la Chambre des représentants, la Démocate Nancy Pelosi, se sont mis d'accord pour reprendre les négociations en vue d'un nouveau plan de soutien à l'économie américaine face à la crise du coronavirus. Un espoir refait donc surface, alors que les discussions étaient au point mort depuis un mois et demi.

Les Démocrates de la Chambre proposent un nouveau plan d'au moins 2.200 milliards de dollars, qui pourrait être voté cette semaine, a estimé Richard Neal, président de la commission des Voies et Moyens. Jusqu'à présent, la Maison Blanche et les sénateurs républicains exigeaient un plan moins onéreux et plus ciblé sur les secteurs les plus affectés par la crise sanitaire.

Malgré la reprise des discussions, les investisseurs doutent encore que les Démocrates et la Maison Blanche puissent aboutir à un projet susceptible d'être adopté avant l'élection présidentielle du 3 novembre prochain. Les partis en présence semblent encore loin d'être d'accord sur l'ampleur du soutien nécessaire, après le plan massif de 2.200 milliards de dollar voté en mars dernier, mais dont la plupart des mesures sont désormais terminées ou en voie de l'être.

Aux Etats-Unis, les marchés devraient rester dépendants ces prochains jours des aléas de la campagne électorale américaine. L'un des grands rendez-vous politiques de la semaine se tiendra ce soir avec le premier débat télévisé entre Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden. Ce débat de 90 minutes se déroulera après la clôture des marchés, à 21h00 à Cleveland dans l'Ohio (03H00 mercredi matin en France).

Les tensions entre les deux camps se sont accentuées la semaine dernière autour de la nomination d'une nouvelle juge à la Cour Suprême après le décès de la progressiste Ruth Barber Ginsburg. Donald Trump a nommé ce week-end une juge conservatrice, Amy Coney Barrett, à ce poste, malgré l'opposition des démocrates qui exigeaient le report de cette nomination après l'élection du 3 novembre. Joe Biden a demandé au Sénat, à majorité républicaine, et qui doit encore valider cette nomination, de ne pas se prononcer avant le scrutin.

La campagne électorale s'échauffe aussi autour de la question des impôts de Donald Trump, ce dernier ayant toujours refusé de publier ses avis d'imposition. Selon les informations du 'New York Times', le président milliardaire a versé des montants extrêmement faibles en impôts sur le revenu ces dernières années : seulement... 750$ d'impôts fédéraux en 2016 et 2017, et il n'a versé aucun impôt sur le revenu lors de 10 des 15 dernières années.

En Asie ce jour, notons que la bourse de Tokyo a terminé finalement en hausse de 0,12%, après avoir été pénalisée par le secteur des télécoms, suite à l'annonce par Nippon Telegraph and Telephone (NTT) de son projet de prise de contrôle total de son unité de téléphonie mobile DoCoMo, qui sortirait de la cote dans le cadre d'une opération susceptible d'atteindre 4.000 milliards de yens...