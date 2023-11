Wall Street consolide pour débuter la semaine

Wall Street s'affiche en léger repli avant bourse ce lundi, le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones cédant de l'ordre de 0,1%...

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche en léger repli avant bourse ce lundi, le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones cédant de l'ordre de 0,1%. Les marchés actions consolident donc légèrement sur la place américaine, mais le sentiment sous-jacent reste soutenu par le récent assouplissement des conditions financières, alors que les opérateurs jouent toujours le scénario d'un pic des taux atteint et d'un atterrissage économique contrôlé. Cela a entraîné une baisse significative des rendements obligataires, même si les courbes se sont davantage inversées et alimentent le débat sur la capacité des décideurs politiques à parvenir à cet atterrissage en douceur. Les banques centrales continuent de promouvoir l'idée de taux plus élevés, plus longtemps, alors que les marchés anticipent quant à eux de multiples baisses de taux l'année prochaine.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,7% à 75$. L'once d'or gagne 0,6% à 2.015$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,96%, contre 4,49% sur le 10 ans et 4,62% sur le 30 ans.

L'actualité économique du jour outre-Atlantique sera marquée par les chiffres des ventes de logements neufs du mois d'octobre (16 heures, consensus FactSet 721.000) et l'indice manufacturier de la Fed de Dallas (16h30, consensus -16).

Parmi les autres statistiques notables de la semaine, les indices S&P Case-Shiller et FHFA des prix des maisons seront connus demain, comme l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond. Mercredi, les investisseurs suivront les chiffres du PIB du troisième trimestre (deuxième estimation sur trois), la balance du commerce international de biens, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques, ainsi que le Livre Beige de la Fed. Jeudi, la journée sera marquée par la réunion de l'OPEP, mais aussi aux USA par la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage, celle des revenus et dépenses des ménages, celle du PMI de Chicago et celle des promesses de ventes de logements. Vendredi, les marchés suivront l'indice PMI manufacturier final américain et l'ISM manufacturier, ainsi que les dépenses de construction.

Ailleurs dans le monde ce lundi, les données montrant un net ralentissement de croissance des profits industriels en Chine pèsent sur la tendance. Les bénéfices des entreprises industrielles chinoises ont augmenté pour le troisième mois consécutif en octobre, mais la croissance a fortement ralenti, indiquant que des mesures de soutien supplémentaires de la part de Pékin seraient nécessaires. La hausse de 2,7% sur un an des profits en octobre marque un retour à une croissance à un chiffre après une augmentation de 11,9% en septembre et de 17,2% en août. Sur les dix premiers mois de 2023, les bénéfices ont diminué de 7,8% par rapport à l'année précédente. L'économie chinoise peine donc toujours à se remettre après le covid, en raison de problèmes dans le secteur immobilier, de dettes des gouvernements locaux, d'une croissance mondiale lente et de tensions géopolitiques. Les bénéfices restent volatils et sensibles aux coûts des intrants, notamment à cause de la hausse des prix de l'énergie. Les autorités chinoises sont encouragées à se concentrer sur l'expansion de la demande intérieure. Les données d'octobre montrent une contraction des nouvelles commandes à l'exportation et à l'importation, mais une croissance de la production industrielle grâce aux ventes automobiles et des restaurants. Les bénéfices varient significativement selon les secteurs, avec une baisse dans le mobilier et une hausse dans l'électronique.

L'actualité entreprises est plus limitée cette semaine, après la vague des annonces trimestrielles. Les opérateurs suivront les chiffres de ventes éventuellement fournis par les détaillants pour le Black Friday et le Cyber Monday. Concernant les publications de résultats, Zscaler annonce ce lundi, après bourse, tandis que les firmes Intuit, Workday, CrowdStrike, Splunk, Hewlett Packard Enterprise et NetApp publient demain soir. Salesforce, Synopsys, Snowflake, Dollar Tree, Hormel Foods, PVH, Okta, Pure Storage ou Donaldson Company, annoncent mercredi. Dell Technologies, Marvell Technology, Johnson Controls, Kroger et Ulta Beauty, publient jeudi.