Wall Street consolide, l'heure de la pause ?

La cote américaine marque une pause, consolidant avant bourse ce jeudi en manque de catalyseur...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine marque une pause, consolidant avant bourse ce jeudi en manque de catalyseur. Le Nasdaq perd 0,5%, le DJIA 0,1% et le S&P 500 0,3%. Le baril de brut WTI recule de 0,8% sur le Nymex à 65,7$. L'once d'or cède 0,2% à 1.897$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises. Le bitcoin abandonne 3% sur 24 heures sur Bitfinex à 39.100$ environ.

L'actualité économique américaine est plus étoffée qu'hier. Les commandes de biens durables du mois d'avril seront révélées à 14h30 (consensus +0,7% en comparaison du mois antérieur et +0,7% également hors transport).

Les chiffres préliminaires (seconde des trois estimations) du PIB américain pour le premier trimestre 2021 seront annoncés à la même heure (consensus au rythme de +6,5%, contre 6,4% précédemment évalué ; +10,8% pour les dépenses personnelles de consommation).

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 22 mai seront également publiées à 14h30 (consensus 450.000).

L'indice des promesses de ventes de logements de la National Association of Realtors américaine pour le mois d'avril sera communiqué à 16 heures (consensus +2%).

Enfin, l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City pour le mois de mai sera annoncé à 17 heures (consensus 33).

Aucun responsable de la Fed ne doit effectuer d'intervention notable ce jour, ce qui n'est peut-être pas plus mal...

Ailleurs dans le monde, on a pu prendre connaissance ce matin d'un excédent budgétaire de la balance commerciale suisse inférieur aux attentes, ainsi que d'un indice GfK allemand du moral des consommateurs dans le rouge, de manière plus prononcée que prévu pour le mois de juin.

Le narratif reste sensiblement le même sur les marchés, en attendant les statistiques américaines du jour. Les opérateurs relativisent le risque d'inflation, jugeant le phénomène transitoire. Ils gardent confiance dans le soutien des banques centrales et dans les politiques budgétaires de relance.

Des responsables de la BCE ont d'ailleurs à leur tour confirmé que le tapering n'était pas d'actualité à court terme. Du côté de la Fed, des discussions sur le sujet débuteront très probablement dans les mois à venir, mais rien ne semble imminent.

Selon Politico, Joe Biden entend prolonger les discussions bipartisanes sur le plan d'infrastructures au-delà du Memorial Day (ce 31 mai). Un projet d'enveloppe de 311 milliards de dollars pour le transport routier progresse quant à lui.

Concernant la crise sanitaire, notons que la FDA américaine a fourni une autorisation d'utilisation d'urgence à un nouveau traitement anticorps monoclonal, le sotrovimab de GlaxoSmithKline et Vir Biotech, dans le traitement précoce du covid chez les adultes présentant un risque élevé. Selon le New York Times, des études montrent quant à elles que les vaccins pourraient conférer une immunité durable. Biden a enfin demandé à ses services de déterminer les origines du covid, explique le Washington Post.

Du côté des cryptomonnaies, alors qu'Elon Musk se montre désormais très impliqué dans le secteur, en particulier sur le dogecoin, l'investisseur milliardaire Carl Icahn se dit intéressé par une entrée significative sur ce marché... Lors d'auditions au Congrès, les patrons des grandes banques américaines (dont Citigroup et Bank of America) ont exprimé leur prudence à propos de ces devises numériques...

Dans l'actualité des entreprises, Tesla étudie selon le Financial Times le rachat d'une fonderie afin de sécuriser son approvisionnement en 'puces'. Le Département américain de Justice se penche pour sa part sur la débâcle d'Archegos et sur les banques ayant fait affaire avec la firme. Un activiste a obtenu une représentation au conseil d'administration d'Exxon et demande au groupe de se préparer à l'ère post-pétrolière. Carl Icahn, toujours lui, a pris une participation de 400 millions de dollars sur le dossier Allstate.

Le Wall Street Journal revient sur le dossier Amazon / MGM et indique que le géant du e-commerce avait déjà approché le studio à de nombreuses reprises durant les 18 derniers mois avant de conclure.

Gap envisagerait selon le Wall Street Journal un partenariat avec Walmart sur des articles de marque Gap qui seraient écoulés dans les magasins du colosse de la grande distribution.

Autodesk, Best Buy, Box Inc, Dollar General, Dell Technologies, Dollar Tree, Gap, Guess, HP Inc, Salesforce.com, Medtronic et VMware, publient leurs derniers comptes à Wall Street ce jour.