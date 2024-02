Wall Street consolide, après le record du S&P 500

Wall Street perd un peu de terrain avant bourse ce jeudi, le S&P 500 fléchissant de 0,1% après ses records historiques inscrits hier soir à 4...

(Boursier.com) — Wall Street perd un peu de terrain avant bourse ce jeudi, le S&P 500 fléchissant de 0,1% après ses records historiques inscrits hier soir à 4.995 pts. Le Dow Jones abandonne également 0,1%, tandis que le Nasdaq est attendu pratiquement inchangé. Les opérateurs ont pris connaissance d'une nouvelle série de résultats trimestriels, avec quelques bonnes surprises sur les dossiers Walt Disney et Arm.

Sur le front économique, les opérateurs suivront à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 222.000), puis à 16 heures les stocks et ventes de grossistes. Les membres de la Fed seront par ailleurs encore nombreux à s'exprimer aujourd'hui, au lendemain d'interventions d'Adriana Kugler, de Susan Collins, de Thomas Barkin et de Michelle Bowman. Hier, la gouverneure Kugler a présenté sa vision optimiste concernant la poursuite de la baisse de l'inflation, tout en soulignant que rien ne pressait pour réduire les taux. Collins, présidente de la Fed de Boston, a estimé quant à elle qu'il était nécessaire d'avoir plus de preuves d'un apaisement de l'inflation avant d'assouplir la politique monétaire. Barkin, président de la Fed de Richmond, a lui aussi jugé qu'il faisait sens d'être patient concernant les taux. La gouverneure Bowman, dans le même esprit, a indiqué qu'il n'était pas encore temps de réduire les taux, tout en reconnaissant la baisse de l'inflation... Notons que Thomas Barkin intervient encore ce jeudi.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un nouveau statu quo monétaire de la Fed le 20 mars, à l'issue de sa prochaine réunion, se situe à près de 80%, contre 20% de probabilité d'un assouplissement d'un quart de point. Le même outil montre une probabilité de 54% d'une baisse des taux d'un quart de point au 1er mai, date qui correspond à la réunion monétaire suivante.

Walt Disney, Arm Holdings, PayPal, McKesson et Allstate, publiaient hier soir leurs trimestriels. S&P Global, Philip Morris International, ConocoPhillips, Duke Energy, Intercontinental Exchange, Thomson Reuters, Apollo Global Management, Motorola Solutions, Hershey, Archer-Daniels-Midland, Zimmer Biomet, Pinterest, Expedia, Take-Two Interactive et Interpublic, révèlent leurs derniers chiffres ce jour.

PepsiCo, Newell Brands et Catalent, annonceront enfin vendredi, avant bourse.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 0,8% à 74,4$. L'once d'or fin se stabilise à 2.050$. L'indice dollar avance de 0,1% face à un panier de devises.