Wall Street consolide, alors que Cisco inquiète

(Boursier.com) — Wall Street consolide légèrement ses gains récents avant bourse ce jeudi, le S&P 500 abandonnant 0,1%, le Dow Jones 0,04% et le Nasdaq 0,2%. La tendance se veut donc un peu plus prudente, suite à une très belle série haussière. Les marchés avaient salué plus tôt cette semaine les meilleurs chiffres de l'inflation des prix à la consommation et à la production. Cisco ramène toutefois les opérateurs aux dures réalités du ralentissement économique, en révisant en forte baisse ses prévisions de revenus. Walmart doit publier ses comptes dans quelques instants, et constitue l'autre test majeur de cette semaine, après de bons chiffres de Home Depot et Target...

Mercredi, les opérateurs ont salué des chiffres américains de l'inflation meilleurs que prévu pour le mois d'octobre. Hier, l'indice des prix à la production a confirmé l'apaisement de l'inflation et accrédité aussi la thèse de la fin du cycle de durcissement monétaire.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI reperd 0,1% à 76,6$. L'once d'or grappille 0,2% à 1.968$. L'indice dollar gagne 0,2% face à un panier de devises. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans pointe à 4,89% désormais, contre 4,50% pour le 10 ans et 4,66% pour le 30 ans.

Les chiffres de l'inflation américaine du mois d'octobre 2023 avaient agréablement surpris avant-hier. L'indice américain des prix à la consommation du mois d'octobre s'est affiché inchangé en comparaison du mois antérieur et en progression de 3,2% sur un an, alors que le consensus se situait à +0,1% d'un mois sur l'autre et +3,3% sur un an. L'indice ajusté, hors alimentaire et énergie, a lui aussi agréablement surpris, en augmentation de 0,2% seulement en comparaison du mois de septembre et de 4% sur un an, contre respectivement +0,3% et +4,1% de consensus. Il s'agit de la plus faible hausse de l'inflation ajustée depuis septembre 2021.

L'indice américain des prix à la production du mois d'octobre s'est affiché hier en recul inattendu de 0,5% en comparaison du mois antérieur, contre +0,1% de consensus de place et +0,4% un mois auparavant. Il s'agit de la plus forte baisse de l'indice des prix à la production depuis 2020. Hors alimentation et énergie, l'indicateur est ressorti stable par rapport au mois de septembre, contre +0,2% de consensus et +0,2% un mois auparavant... Sur un an, l'indice des prix à la production augmente de 1,3% seulement en octobre, contre 2,2% en septembre. Il s'agit de sa plus faible augmentation depuis juillet.

Les ventes américaines de détail du mois de septembre se sont établies en retrait de 0,1% en comparaison du mois antérieur, contre -0,3% de consensus FactSet et +0,9% pour la lecture révisée du mois antérieur. Hors automobile, elles ont progressé de 0,1%, contre -0,2% de consensus. Hors automobile et essence, elles ont également augmenté de 0,1% contre -0,2% de consensus FactSet.

Ce jeudi, les opérateurs suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 11 novembre (14h30, consensus Factset 220.000), l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie du mois de novembre (14h30 également, consensus -11), les prix à l'import et à l'export d'octobre (14h30, consensus -0,4% pour les prix à l'import), la production industrielle d'octobre (15h15, consensus -0,3% en comparaison du mois antérieur), l'indice du marché immobilier américain de la NAHB pour le mois de novembre (consensus 39) et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City du mois de novembre.

Les responsables de la Fed sont encore nombreux à s'exprimer cette semaine. Loretta Mester, Michael Barr, John Williams, Lisa Cook et Christopher Waller interviendront ce jour. Austan Goolsbee, Michael Barr, Susan Collins et Mary Daly seront au programme vendredi.

Par ailleurs, le président américain Joe Biden a déclaré hier qu'il n'avait pas changé d'opinion sur le fait que son homologue chinois Xi Jinping soit un dictateur, alors que les deux dirigeants se sont rencontrés pour la première fois en un an. Biden et Xi se sont réunis pour apaiser les tensions entre les deux superpuissances sur différentes questions, des conflits armés à l'IA et aux technologies en passant par le narcotrafic.

Walmart, Alibaba, Applied Materials, Ross Stores, Johnson Controls, Warner Music Group, Williams-Sonoma, Bath & Body Works, Gap et Macy's, annoncent leurs résultats trimestriels ce jeudi. Hier soir, Cisco et Palo Alto Networks ont annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu mais des prévisions décevantes.