Wall Street : consolidation après les records

Wall Street : consolidation après les records









La cote américaine perd un peu de terrain avant bourse ce mardi...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine perd un peu de terrain avant bourse ce mardi. DJIA et S&P 500 rendent environ 0,1%, contre un Nasdaq stable. Quelques prises de bénéfices sont donc attendues fort logiquement, après le triple record des indices à Wall Street vendredi. Hier, la cote US marquait une pause au lendemain de l'Independence Day.

L'hésitation persiste, face aux craintes de durcissement monétaire outre-Atlantique et alors que le variant delta menace par ailleurs. Sur le front économique, la fin de semaine dernière était marquée à Wall Street par les chiffres de l'emploi, avec des créations de postes robustes en juin à 850.000 mais un taux de chômage en légère hausse à 5,9%. Ces données quelque peu contradictoires ne devraient donc pas influencer grandement la Fed.

Ce mardi, les opérateurs suivront l'indice PMI composite final américain de juin (consensus 64 pour le composite et 64,8 pour les services), ainsi que l'ISM des services (consensus 63).

Demain mercredi, le rapport JOLTS du Département au Travail concernant les ouvertures de postes sera publié. Les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed seront communiquées dans la soirée de mercredi, alors que les investisseurs craignent un resserrement monétaire, par l'intermédiaire du 'tapering', un peu plus rapide que prévu compte tenu de la reprise économique et du risque d'inflation. Jeudi, les inscriptions au chômage et le rapport sur les stocks pétroliers domestiques américains seront annoncés.

Ailleurs dans le monde ce mardi, les commandes manufacturières allemandes de mai ont déçu (-3,7% en comparaison du mois antérieur et en données ajustées), alors que la production industrielle espagnole a augmenté plus que prévu sur le même mois. Le PMI allemand de la construction pour le mois de juin a raté le consensus, à 47 contre 48,9. L'indice ZEW allemand du sentiment économique a été de 63,3, contre 75 de consensus. Les ventes au détail, corrigées des variations saisonnières, ont rebondi de 4,6% dans la zone euro en mai, contre une hausse de 4,3% attendue par le marché.

Notons que les minutes de la BCE sont attendues par ailleurs jeudi. Les récents commentaires provenant des officiels européens montrent une généreuse tolérance face à l'inflation, alors que l'économie se reprend. Ceci laisse espérer une poursuite de la politique très accommodante en Europe, encore plus durable que celle des USA.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Tesla a dévoilé des chiffres très solides de ventes. Amazon aborde sereinement une nouvelle phase de son expansion avec l'arrivée de son CEO Andy Jassy, qui prend la tête des opérations tandis que Jeff Bezos conserve la présidence. Amazon et Tata Group ont prévenu le gouvernement indien que leurs modèles pourraient être affectés par des règles plus dures concernant le commerce en ligne. Facebook est visé pour sa part par des leaders du Congrès, qui demandent que la FTC poursuive de nouveau le géant des réseaux sociaux.

Bloomberg cite le point de vue de gestionnaires de fonds selon lequel la reprise des marchés boursiers pourrait se poursuivre dans un contexte d'augmentation des bénéfices des entreprises, de vaccinations et de vents favorables en matière de politique budgétaire et monétaire. Des liquidités importantes seraient encore disponibles avec un record de 5.500 milliards de dollars d'actifs de fonds du marché monétaire. Malgré la sous-performance du mois dernier, les dossiers cycliques/value du marché restent soutenus par le rebond de la croissance économique et l'accélération du déploiement des vaccins. Le soutien des banques centrales ne devrait pas pour sa part disparaître de sitôt. Alors que les valorisations tendues pourraient limiter la hausse, la croissance des bénéfices reste forte, près de 50% des sociétés du S&P 500 ayant rehaussé leurs perspectives pour l'exercice au cours des trois derniers mois...

Les trois principaux indices boursiers américains avaient fini vendredi en terrain record, à la veille d'un week-end de trois jours pour Independence Day aux Etats-Unis, le 4 juillet. Vendredi, les investisseurs ont salué l'annonce de 850.000 créations d'emplois en juin aux Etats-Unis, un chiffre bien plus élevé que les attentes des économistes. L'hôtellerie et les loisirs ont embauché massivement à la faveur de la réouverture de l'économie, après la levée des restrictions liées au coronavirus.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,44% à 34.786 points, son premier record depuis le 7 mai dernier, tandis que l'indice large S&P 500 a encore progressé de 0,75% à 4.352 pts, enchaînant non moins de 7 séances de records d'affilée ! Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a grimpé de 0,81% à 14.639 pts. Les chiffres de l'emploi américain se sont donc avérés globalement solides en juin. Les créations de postes non-agricoles du mois sont ressorties au nombre de 850.000, bien supérieures au consensus 'Bloomberg' qui était placé à 720.000. La lecture du mois antérieur a été révisée de 559.000 à 583.000. Le taux de chômage progresse en revanche de 0,1 point en juin, à 5,9%, contre 5,6% de consensus, alors que le taux de participation est stable à 61,6%. Les créations de postes dans le privé se sont établies au nombre de 662.000, contre 615.000 de consensus et 516.000 un mois plus tôt.

Très surveillé dans un environnement inflationniste, le salaire horaire moyen a quant à lui augmenté de 0,3% en comparaison du mois antérieur, comme anticipé par les économistes. La hausse du mois de mai a par ailleurs été revue à +0,4% contre +0,5% annoncé précédemment. En glissement annuel, le salaire horaire moyen progresse de 3,6%, en ligne avec les attentes.

Les valeurs

Pfizer. Une étude du ministère israélien de la Santé, évoquée notamment par le Financial Times, montre une moindre efficacité du vaccin anti-covid de l'Américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech contre le variant delta. Les données collectées durant le mois passé suggèrent que le vaccin serait efficace à 64% dans la prévention des infections, parmi ceux qui ont été pleinement inoculés, contre une efficacité estimée de 94% contre les précédentes souches. Cependant, le vaccin Pfizer / BioNTech resterait efficace à 93% dans la prévention des maladies sérieuses et des hospitalisations. Le variant delta est supposé bien plus infectieux, mais ne provoque pas autant de maladies graves et d'hospitalisations que ses prédécesseurs, particulièrement avec l'aide du vaccin.

Didi Global, le service chinois de VTC, équivalent local de la firme Uber Technologies, introduit la semaine dernière à Wall Street, perd un cinquième de sa valeur en pré-séance ce mardi. Les autorités chinoises, qui mènent la vie dure ces derniers mois à leurs leaders technologiques, viennent d'interdire à la compagnie d'accepter de nouveaux utilisateurs. Pékin a par ailleurs exigé des magasins d'applications mobiles qu'ils retirent le service de véhicules avec chauffeur de Didi Chuxing de leurs plateformes. Les régulateurs chinois s'inquièteraient de l'importante quantité de données d'utilisateurs recueillies par Didi, qui doit par ailleurs se conformer désormais aux exigences de communication de la Securities & Exchange Commission, gendarme financier américain. Le groupe s'est introduit à Wall Street mercredi. Kanzhun et Full Truck Alliance comptent également parmi les firmes chinoises cotées à Wall Street visées par Pékin.

Apollo Global Management, firme américaine de capital-investissement, a précisé étudier une éventuelle offre sur la chaîne britannique de supermarchés Morrisons.

Twitter, Google (Alphabet) et Facebook pourraient arrêter de proposer leurs services à Hong Kong si une loi sur la protection de la vie privée entrait en vigueur, indique Reuters. En outre, le réseau social média Twitter ne bénéficie plus d'une immunité juridique sur les contenus publiés par ses utilisateurs en Inde...