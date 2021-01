Wall Street confiant, Biden va mettre le paquet

Wall Street confiant, Biden va mettre le paquet









La cote américaine tient bon, proche de ses records avant bourse ce jeudi, soutenue essentiellement par l'anticipation du plan économique de Biden, et...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine tient bon, proche de ses records avant bourse ce jeudi, soutenue essentiellement par l'anticipation du plan économique de Biden, et dans une moindre mesure par de bons chiffres d'activité en Chine. Le Dow Jones gagne 0,4% en pré-séance et le S&P 500 0,2%. Le Nasdaq perd toutefois 0,2%. Le baril de brut WTI régresse de 0,1% à 52,8$ sur le Nymex. L'once d'or abandonne 0,8% à 1.840$. L'indice dollar fléchit de 0,1% face à un panier de devises de référence.

Dans l'actualité économique outre-Atlantique, les inscriptions au chômage pour la semaine close au 9 janvier seront communiquées à 14h30 (consensus 790.000), en même temps que les prix à l'import et à l'export de décembre (consensus +0,6% sur les prix à l'import en comparaison du mois antérieur). Eric Rosengren et Raphael Bostic de la Fed interviennent ce jour, mais c'est surtout le patron de la Fed Jerome Powell qui retiendra ce soir l'attention.

Le président élu Joe Biden va pour sa part lever le voile ce jeudi sur son plan de relance de l'économie aux États-Unis, alors que la propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus se poursuit à un rythme soutenu et que le pays tente d'accélérer le déploiement des vaccins. Biden devrait annoncer ce jour un plan de relance conséquent afin de compenser l'impact du virus, juge CNN, citant deux sources au fait de la question. Jusqu'ici rien de bien nouveau... Les conseillers de Biden ont glissé à des alliés du Congrès que ce package budgétaire allait représenter un montant de 2.000 milliards de dollars environ, soit un peu moins que les récentes rumeurs qui tablaient plutôt sur un niveau de 3.000 milliards.

Un élu en contact avec l'équipe du démocrate a précisé à CNN que le président élu, dont l'investiture est attendue le 20 janvier, entendait "viser la lune" dans son approche. Les sources de CNN ont aussi indiqué que l'étendue du plan pouvait évoluer. Le projet en question comprend des aides directes aux ménages et des financements aux Etats et des municipalités. Il sera annoncé ce soir depuis Wilmington, Delaware, où Biden réside. Rappelons par ailleurs que le clan démocrate disposera à l'investiture de Biden d'une courte majorité parlementaire.

Après de longues tergiversations, démocrates et républicains avaient scellé finalement le mois dernier un accord sur un plan de relance de près de 900 milliards de dollars, le troisième voté au Congrès depuis le début de la pandémie.

Selon l'Université Johns Hopkins ce jeudi, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie se chiffre désormais à 92,4 millions, dont plus de 23 millions aux Etats-Unis ! Le virus a fait 1,98 million de morts dans le monde, dont 384.653 aux USA.

Dans l'actualité économique internationale ce matin, l'excédent commercial chinois de décembre est ressorti nettement supérieur aux attentes à 78,2 milliards de dollars, contre 75,4 milliards précédemment et 72 milliards de consensus de marché.

L'économie allemande s'est pour sa part contractée de 5% en 2020 avec le confinement, selon la première estimation de l'office fédéral Destatis. Ce déclin du PIB allemand est toutefois moins prononcé que prévu, le consensus des économistes étant de -5,1%.

La saison des publications financières trimestrielles va par ailleurs débuter à Wall Street. Delta Air Lines et BlackRock publient ce jeudi. La journée de demain sera marquée par les annonces bancaires, avec JPMorgan Chase & Co, Citigroup, Wells Fargo et PNC Financial Services.