Wall Street confiant avec Oracle, avant les chiffres de l'inflation

(Boursier.com) — Wall Street progresse encore en première tendance avant bourse ce mardi, en attendant les chiffres de l'inflation américaine et le verdict monétaire de la Fed. Le S&P 500 avance de 0,2%, le Dow Jones de 0,1% et le Nasdaq de 0,5%. Oracle soutient la tendance, avec une publication solide. Sur le Nymex, le baril de brut WTI s'accorde 0,8% à 67,7$. L'once d'or s'adjuge 0,4% à 1.978$. L'indice dollar perd 0,3% face à un panier de devises.

Les opérateurs affichent une grande confiance depuis que le S&P 500 est passé en territoire de "marché haussier", c'est-à-dire qu'il a gagné plus de 20% sur ses planchers d'octobre. C'est toute la magie de Wall Street, puisque certains stratèges frileux en octobre, conseillent maintenant d'acheter des actions 20 à 25% plus cher sous prétexte de "bull market" technique.

Le grand rendez-vous économique de la journée à Wall Street est celui des chiffres de l'inflation, qui conditionneront les actions futures de la Fed. Le consensus FactSet pour le mois de mai est logé à +0,2% de hausse de l'IPC en comparaison du mois antérieur et +4,2% en glissement annuel. Hors alimentation et énergie, cet indice des prix est anticipé en augmentation de 0,4% par rapport au mois d'avril et de 5,2% sur un an. L'indicateur sera publié à 14h30.

L'indice des prix à la production pour ce même mois de mai sera annoncé demain à 14h30 (consensus -0,1% en comparaison du mois précédent et +1,5% en glissement annuel ; +0,2% et +2,9% hors alimentaire et énergie). L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains seront aussi connus demain, mais c'est évidemment surtout la Fed qui retiendra l'attention.

Les marchés s'attendent à une pause de la Fed demain mercredi, l'outil FedWatch donnant une probabilité de statu quo monétaire de 76%, contre 24% de probabilité d'une hausse de taux d'un quart de point. Il n'est cependant pas impossible que la Fed reprenne ensuite la hausse des taux pour la réunion des 25-26 juillet, avec 56% de probabilité d'une fourchette de 5,25-5,5% sur le taux des 'fed funds', ce qui correspondrait à un durcissement d'un quart de point.