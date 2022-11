Wall Street confiant, avant l'indice des prix à la production

Wall Street grimpe avant bourse ce mardi...

(Boursier.com) — Wall Street grimpe avant bourse ce mardi. Le S&P 500 gagne 1%, le Dow Jones 0,6% et le Nasdaq 1,5%. Les chiffres des prix à la production attendus dans moins d'une heure seront néanmoins déterminants. Selon le consensus FactSet, l'indice américain des prix à la production pour le mois d'octobre est anticipé à +0,5% en comparaison du mois antérieur et +8,3% sur un an (+0,4% hors alimentaire et énergie par rapport à septembre ou +7,1% sur un an).

Rappelons que l'indice américain des prix à la consommation du mois d'octobre, publié la semaine dernière, s'était établi en augmentation de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus FactSet de 0,6%. Hors alimentaire et énergie, le CPI avait augmenté de 0,3% par rapport au mois précédent, contre 0,5% de consensus. Sur un an, l'indice des prix à la consommation s'affichait donc en hausse de 7,7%, contre 7,9% de consensus et 8,2% un mois auparavant. Cette excellente nouvelle avait dopé Wall Street la semaine dernière, alimentant les espoirs de 'pivot de la Fed'. Hors alimentaire et énergie, l'indice américain des prix à la consommation a progressé de 6,3% sur un an.

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de novembre sera lui aussi publié ce jour à 14h30 (consensus -7).