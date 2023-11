Wall Street : confiance affichée avant l'inflation

Wall Street, qui a finalement très bien résisté hier à l'abaissement de la perspective de la notation des Etats-Unis par Moody's, s'affiche pour...

(Boursier.com) — Wall Street, qui a finalement très bien résisté hier à l'abaissement de la perspective de la notation des Etats-Unis par Moody's, s'affiche pour l'heure dans le vert avant bourse ce mardi en attendant les chiffres américains de l'inflation pour le mois d'octobre. Le S&P 500 gagne 0,2% en pré-séance, le Dow Jones 0,1% et le Nasdaq 0,3%. La journée sera donc marquée par les chiffres des prix à la consommation, ainsi que de multiples interventions de responsables de la Fed. Dans l'actualité des entreprises, Home Depot, géant de la distribution de produits d'équipement de la maison, annonce ses comptes avant l'ouverture.

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'établit à 5,03%, contre 4,61% pour le 10 ans et 4,73% pour le 30 ans.

Sur le front économique, la balance budgétaire américaine d'octobre publiée hier soir est ressortie déficitaire de 66,6 milliards de dollars, soit un déficit bien plus lourd que prévu, alors même que l'agence de notation Moody's vient justement de revoir à négative sa perspective portant sur la notation des USA. Cette perspective était auparavant 'stable'. L'agence évoque les importants déficits fiscaux et les taux plus élevés. La décision de l'agence, qui pourrait ouvrir la voie à une dégradation de son triple A, a attiré les critiques de l'administration Biden. Rappelons que l'agence Fitch avait dégradé les Etats-Unis plus tôt cette année. Moody's mentionne de son côté une polarisation politique continue au Congrès qui accroît le risque que les législateurs américains ne soient pas en mesure de trouver un accord sur un plan fiscal. L'agence n'anticipe pas de réponse politique au problème actuel de la dette avant 2025, du fait du calendrier politique de l'an prochain.

Parmi les grandes agences, S&P affiche une note 'AA+' concernant les Etats-Unis depuis une douzaine d'années, tandis que Fitch a revu sa notation de 'AAA' à 'AA+' en août. Moody's a conservé pour l'heure son triple A, mais l'abaissement de la perspective signale une potentielle dégradation à moyen terme. L'agence reconnaît la solidité économique et de crédit des USA, mais s'interroge donc sur la résolution du problème de la dette.

Le premier grand rendez-vous économique de la semaine sera pour ce mardi, avec à 14h30 l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre (consensus FactSet +0,1% en comparaison du mois antérieur et +3,3% sur un an, +0,3% et +4,1% hors alimentaire et énergie).

L'indice des prix à la production suivra demain mercredi, accompagné des ventes de détail et de l'indice Empire State de la Fed de New York. Les stocks des entreprises, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, seront aussi connus mercredi. Jeudi, les opérateurs suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les prix à l'import et à l'export, la production industrielle, l'indice du marché immobilier américain et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City. Enfin, les mises en chantier de logements et permis de construire seront annoncés vendredi.

Les responsables de la Fed sont encore nombreux à s'exprimer cette semaine. Loretta Mester, Philip Jefferson, Michael Barr et Austan Goolsbee interviennent ce mardi. Barr et Thomas Barkin sont de la partie demain mercredi. Mester et Barr s'exprimeront encore jeudi, comme John Williams et Christopher Waller. Austan Goolsbee, Michael Barr, Susan Collins et Mary Daly seront au programme vendredi.

Home Depot, Tencent Music et Getty Images, publient leurs résultats financiers trimestriels ce mardi. Cisco, TJX, Palo Alto Networks, Target, Copart et JD.com dévoilent leurs comptes demain. Walmart, Alibaba, Applied Materials, Ross Stores, Johnson Controls, Warner Music Group, Williams-Sonoma, Bath & Body Works, Gap et Macy's, annoncent jeudi. BJ's Wholesale publie enfin vendredi. La semaine sera donc marquée par les publications du compartiment de la distribution.