Wall Street : commandes de biens durables, logement et pétrole

Dans l'actualité économique américaine ce mercredi...

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique américaine ce mercredi, les chiffres finaux des ventes automobiles de juillet sont attendus. Les commandes de biens durables du mois de juillet seront dévoilées à 14h30 (consensus FactSet +0,6% en données préliminaires, +0,2% hors transport). Les promesses de ventes de logements pour le mois de juillet seront révélées à 16 heures (consensus -2,3%). Le rapport hebdomadaire du Département à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 19 août, sera annoncé à 16h30.

Nvidia et Salesforce publient leurs comptes trimestriels après bourse à Wall Street ce soir. Snowflake et Autodesk seront aussi de la partie dans la soirée. Nio Inc, Splunk, NetApp, Williams-Sonoma et Box, doivent aussi révéler leurs derniers chiffres aujourd'hui.