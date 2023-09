Wall Street : Chicago ou Dallas ?

Wall Street pointe pour l'heure très légèrement dans le vert selon la première tendance indicative matinale...

(Boursier.com) — Wall Street pointe pour l'heure très légèrement dans le vert selon la première tendance indicative matinale, après avoir lourdement corrigé en fin de semaine dernière, suite aux commentaires extrêmement restrictifs de la Fed de Jerome Powell mercredi soir. La banque centrale américaine entend donc bien laisser ses taux "plus élevés, plus longtemps", pour enfin parvenir à maîtriser une inflation toujours trop importante. La résistance de l'économie américaine et en particulier du marché du travail renforce la Fed dans sa conviction. Les marchés n'ont pas apprécié cette perspective d'austérité monétaire durable. Reste à savoir si la correction est terminée à court terme ou si ce narratif déprimé va persister...

Sur le front économique à Wall Street ce lundi, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago du mois d'août sera dévoilé à 14h30 (consensus 0,15 selon Bloomberg et -0,03 d'après FactSet), alors que l'indice manufacturier régional de la Fed de Dallas pour septembre sera communiqué à 16h30 (consensus -12).

Demain mardi, les opérateurs pourront suivre les indicateurs S&P Case-Shiller et FHFA des prix de l'immobilier, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, les ventes de logements neufs, ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Richmond. Les commandes de biens durables US et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques seront connus mercredi. Les chiffres final du PIB américain du deuxième trimestre, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les promesses de ventes de logements et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City seront dévoilés jeudi. La balance du commerce international de biens, les revenus et dépenses des ménages, les stocks de grossistes, le PMI de Chicago et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, seront enfin dévoilés vendredi. Plusieurs responsables de la Fed interviennent par ailleurs jeudi et vendredi, avec notamment Austan Goolsbee, Thomas Barkin et John Williams.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Costco Wholesale et Cintas publient demain mardi, Micron, Paychex ou Tupperware mercredi, Accenture, Nike, Jabil, CarMax et BlackBerry jeudi, et Carnival vendredi.