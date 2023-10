Wall Street : changement de narratif ?

Wall Street semble changer d'humeur depuis vendredi...

(Boursier.com) — Wall Street semble changer d'humeur depuis vendredi. Après avoir finalement salué en fin de semaine dernière les chiffres extrêmement solides de l'emploi pour le mois de septembre, laissant pourtant peu de marge de manoeuvre à la Fed dans sa lutte contre l'inflation, les principaux indices américains ont clôturé dans le vert hier à l'issue d'une séance mouvementée en réaction aux attaques du Hamas contre Israël. La première tendance en pré-séance ce mardi demeure positive, le S&P 500 et le Dow Jones reprenant un peu plus de 0,1% et le Nasdaq 0,2%. sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 0,3% à 86,6$. L'once d'or prend 0,4% à 1.871$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises.

Il semble donc que les investisseurs considèrent que le niveau restrictif des rendements obligataires pourrait faire en partie le travail de la Fed, ce qui pourrait signifier au moins la fin du cycle de resserrement monétaire, à défaut d'une inflexion plus prononcée de politique. Ce narratif ne va peut-être pas durer très longtemps néanmoins, si les cours du brut poursuivent leur remontée avec l'incertitude géopolitique, compliquant le travail de maîtrise de l'inflation. En attendant d'en savoir plus sur l'évolution des indicateurs économiques, les opérateurs devraient se concentrer les prochains jours sur le début de la vague des publications financières trimestrielles, avec dès ce vendredi une belle brochette de valeurs bancaires, avant une accélération des publications la semaine prochaine.

Sur le front économique ce mardi, les opérateurs suivront juste les stocks de grossistes préliminaires. Les responsables de la Fed seront en revanche nombreux à s'exprimer, avec au casting Raphael Bostic, Christopher Waller, Neel Kashkari et Mary Daly. Hier, des commentaires perçus comme accommodants de plusieurs responsables de la Fed avaient soutenu les marchés en fin de séance. Bloomberg relève d'ailleurs qu'un plus grand nombre de membres de la Fed jugent que des conditions financières plus restrictives plaident pour plus de prudence en matière de politique monétaire. Lorie Logan, patronne de la Fed de Dallas, dans un discours hier à l'occasion de la réunion annuelle de la NABE, a indiqué qu'une inflation élevée restait le risque majeur pour l'économie et que le maintien de conditions financières restrictives serait nécessaire pour restaurer la stabilité des prix. Mais Logan a également reconnu que les conditions s'étaient considérablement resserrées ces derniers mois en raison de la remontée des taux à long terme, et elle a noté que si ceux-ci restent élevés en raison de primes de terme plus élevées, il pourrait être moins nécessaire de relever le taux des fonds fédéraux.

Le même thème a également été évoqué la semaine dernière par la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, qui a soutenu que des conditions financières plus strictes réduiraient la nécessité pour la Fed de prendre de nouvelles mesures, tout en soulignant que la banque centrale pourrait encore relever les taux si l'activité commençait à 'réaccélérer'. Dans des remarques ultérieures devant la NABE hier, le vice-président Philip Jefferson a suggéré qu'un resserrement supplémentaire pourrait être nécessaire, mais a déclaré qu'il étudierait les rendements obligataires plus élevés lors de l'évaluation des mouvements futurs.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, PepsiCo publie ses résultats trimestriels ce mardi, tandis que Fastenal, Delta Air Lines, Infosys, Walgreens Boots Alliance et Domino's Pizza annoncent jeudi. Vendredi, UnitedHealth, JP Morgan, BlackRock, Citigroup, Wells Fargo, PNC Financial et Progressive Corporation, publieront leurs résultats, marquant le début de la saison des trimestriels avec comme d'ordinaire de grandes valeurs financières.