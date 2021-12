Wall Street capable de résister à la hausse des taux de la Fed ?

"L'histoire montre que les performances des actions restent robustes dans les mois précédant une première hausse de taux, et dans les mois qui suivent", selon le stratégiste actions de la banque Credit Suisse.

(Boursier.com) — Alors que la Réserve fédérale américaine se réunit cette semaine, et pourrait préparer le terrain à une hausse de ses taux directeurs en 2022 pour juguler l'inflation, les stratégistes actions s'interrogent sur les effets de ce durcissement monétaire sur les marchés d'actions.

Jonathan Golub, directeur de la stratégie actions aux Etats-Unis de Credit Suisse, estime lundi dans une note à ses clients qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre-mesure, si l'on réfère à l'histoire boursière.

"Bien que les investisseurs pourraient interpréter un changement de politique monétaire comme un mauvais présage, l'histoire montre que les performances des actions restent robustes dans les mois précédant une première hausse de taux, et dans les mois qui suivent", a écrit M. Golub, cité par le site boursier américain 'marketwatch'.

"Sur les 4 derniers cycles haussiers (1994,1999, 2004 et 2015), le S&P 500 a gagné 9,5% dans les 12 mois précédant la première hausse, et 26% dans les 3 ans suivant ce relèvement", a-t-il relevé.

"Les vrais dégâts causés par des taux élevés sont causés plus tard dans le cycle, lorsque le durcissement monétaire entraîne un aplatissement, voire une inversion de la courbe des taux. Nous sommes loin de ce point", a conclu le stratégiste actions de Credit Suisse.

Une remontée des taux directeurs de la Fed attendue à partir de la mi-2022

A l'issue de la réunion de deux jours de la Fed, les marchés s'attendent à ce que la banque centrale américaine annonce ce mercredi une accélération de la réduction de ses achats d'actifs ("tapering') en vue de mettre fin à ce programme en mars 2022, au lieu de la mi-2022 attendue au début de l'automne. Cela impliquerait de réduire de 30 Mds$ par mois les achats (contre -15 Mds$ appliqué depuis la réunion de novembre).

La fin du "tapering" ouvrirait alors la voie à la remontée des taux directeurs, qui fait l'objet de nombreuses spéculations, et pourrait intervenir à la mi-2022 si l'inflation reste à un niveau très supérieur à l'objectif de long terme de la Fed (autour de 2%). La hausse de prix a encore accéléré en novembre pour atteindre 6,8% sur un an aux Etats-Unis, un phénomène qui n'est plus considéré comme "transitoire" par le président de la Fed Jerome Powell.

Les nouvelles projections économiques de la Fed, attendues mercredi, aideront les marchés à y voir plus clair sur le calendrier de la hausse des taux. Les marchés scruteront particulièrement le nouveau "dot plot" (le diagramme à points qui montre les prévisions de chaque membre de la Fed en matière de taux).

Le précédent "dot plot" remonte à septembre, et montrait que la moitié des 18 membres de la Fed s'attendaient à une hausse des taux directeurs en 2022, soit d'un quart de point (6 membres), voire d'un demi-point (3 membres), les 9 autres estimant que le taux des fed funds restera l'an prochain au plancher actuel, entre 0% et 0,25%. Depuis, l'accélération de l'inflation a conduit les marchés à anticiper au moins deux, voire trois hausses d'un quart de point dès 2022, selon l'outil FedWatch du CME. L'objectif de long terme de la Fed est de retrouver des taux au jour le jour de l'ordre de 2,5%, qui pourrait être atteint fin 2024.