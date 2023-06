Wall Street campe sur ses positions

La cote américaine est attendue légèrement dans le rouge avant bourse ce mercredi...

(Boursier.com) — La cote américaine est attendue légèrement dans le rouge avant bourse ce mercredi, le S&P 500 cédant quelques points, contre un repli de 0,1% du Dow Jones et une baisse comparable du Nasdaq. Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 1% à 72,5$. L'once d'or cède 0,1% à 1.980$. L'indice dollar perd 0,1% face à un panier de devises. Les marchés s'affichent donc prudents, à une semaine désormais du verdict de la Fed, et alors que l'hypothèse d'une pause monétaire demeure favorisée.

Dans l'actualité économique ce mercredi à Wall Street, la balance du commerce international des biens et services pour le mois d'avril sera publiée à 14h30 (consensus 75 milliards de dollars de déficit). Le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close au 2 juin sera connue à 16h30. Les chiffres du crédit à la consommation du mois d'avril seront révélés à 21 heures (consensus +21 milliards de dollars). Il n'y aura pas d'intervention de responsables de la Fed, pour cette 'quiet period' à une semaine de la décision monétaire du 14 juin. Selon l'outil FedWatch en temps réel, il y a 77% de probabilité que la Fed opte pour un statu quo et laisse ses taux inchangés entre 5 et 5,25%. Il n'est cependant pas impossible que la banque centrale américaine choisisse ensuite de relever les taux d'un quart de point le 26 juillet, pour la réunion suivante, ce scénario recueillant plus de 50% de probabilité.

Le marché semble toujours être en mode attente avant l'indice des prix à la consommation qui sera publié le mardi 13 juin et la Fed attendue mercredi 14. Les récits d'atterrissage en douceur et de désinflation sont toujours appréciés, les opérateurs affichant un certain optimisme. Les attentes d'atterrissage en douceur sont signalées comme favorables à la surperformance des petites capitalisations, des valeurs cycliques et 'value', tandis que du côté des "mégacaps" technologiques, le thème de la croissance séculaire de l'IA reste en vedette.

Le développement économique le plus important semble être les données d'exportation de mai de la Chine plus faibles que prévu, avec des exportations vers les États-Unis et l'UE en forte baisse. Les opérateurs surveillent par ailleurs toujours la reconstruction du TGA ( Treasury General Account) et l'assèchement possible de la liquidité sur les actions...

Dans l'actualité des entreprises, Caseys General Stores, Brown Forman, Trip.com, Campbell Soup et Gamestop, publient leurs résultats financiers trimestriels.