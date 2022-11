Wall Street : Bostic (Fed) plus souple concernant les hausses de taux

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic (membre non votant) est le dernier responsable de la Fed à avoir préconisé une baisse du rythme des...

(Boursier.com) — Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic (membre non votant) est le dernier responsable de la Fed à avoir préconisé une baisse du rythme des hausses de taux lors de la réunion du FOMC de décembre. Si l'économie se comporte comme il s'y attend, 75 à 100 points de base supplémentaires de hausses de taux seraient justifiés pour contenir l'inflation. Cela impliquerait une fourchette de taux maximale allant de 4,75 à 5%, en dessous du pic de 5 à 5,25% ciblé par certains stratèges et d'autres membres de la Fed comme James Bullard (Fed de St. Louis). Bostic a ajouté que la Fed n'avait pas besoin de continuer à 'resserrer' jusqu'à ce que l'inflation retombe à 2%. Il prévoit plutôt une pause prolongée une fois que les taux auront atteint un niveau suffisamment restrictif. Alors que les responsables de la Fed ont continué à pousser le récit du "plus haut pendant plus longtemps" concernant les taux, suite aux chiffres d'inflation d'octobre plus faibles que prévu, il y a eu également une traction croissante derrière le récit du "pic de la Fed", car les décideurs politiques citent la nécessité d'évaluer les impacts décalés...

Les commentaires de jeudi de Bullard ont aussi retenu l'attention. Le responsable note que sur la base d'une approche de la règle de Taylor, un niveau restrictif des taux pourrait être de l'ordre de 5 à 7%. Bien que cela ait été jugé belliciste, la fourchette minimale de 5 à 5,25% dont il a parlé demeure conforme aux anticipations actuelles de marché. Enfin, la Deutsche Bank a souligné quant à elle que les commentaires de la vice-présidente Lael Brainard la semaine dernière n'avaient pas explicitement lié une réduction du rythme de resserrement à un taux terminal plus élevé.