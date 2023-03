Wall Street : biens durables et PMI au programme

Dans l'actualité économique américaine ce vendredi...

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique américaine ce vendredi, les commandes préliminaires de biens durables du mois de février seront connues à 13h30 (consensus Factset +1% en comparaison du mois antérieur, +0,3% hors transport). L'indice Markit PMI composite américain préliminaire du mois de mars sera annoncé à 14h45 (consensus 49,4 pour l'indice composite, 47,2 pour l'indice manufacturier et 50,3 pour les services).

En outre, James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, interviendra ce jour, alors que la banque centrale américaine a rappelons-le relevé encore ses taux d'un quart de point entre 4,75 et 5% avant-hier, poursuivant sa lutte contre l'inflation malgré les doutes suscités par la crise bancaire. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité dominante pour la réunion des 2-3 mai est celle d'un statu quo monétaire de la Fed (73%), l'hypothèse d'une dernière hausse de taux d'un quart de point, entre 5 et 5,25%, n'étant pas totalement exclue (probabilité de 27%). L'outil FedWatch montre une forte probabilité d'assouplissement monétaire en juin ou juillet, ce qui contredit le récent discours du patron de la Fed, Jerome Powell, toujours déterminé à ramener l'inflation américaine vers l'objectif de 2%.

Ailleurs dans le monde ce matin, les chiffres japonais de l'inflation pour le mois de février se sont affichés conformes aux attentes, alors que l'indice Markit/JMMA manufacturier local a indiqué une contraction de l'activité. Les ventes britanniques de détail ont affiché une performance supérieure aux attentes (+1,2% en février contre +0,2% de consensus, en comparaison du mois antérieur), alors que les indices CIPS locaux ont montré des tendances divergences de l'industrie manufacturière (48 en mars en données préliminaires contre 49,7 de consensus) et des services (52,8 contre 53 de consensus). Dans la zone euro, l'indice composite préliminaire a dépassé les attentes, à 54,1 contre 51,9 de consensus en mars, avec l'indice des services (55,6 contre 52,5) et malgré la faiblesse de l'industrie manufacturière (47,1 contre 49 de consensus). La tendance est la même en France et en Allemagne, avec des indices des services étonnamment solides, mais des indicateurs manufacturiers déprimés.