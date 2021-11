Wall Street : avalanche de 'stats' attendue

La cote américaine s'affiche en ordre dispersé avant bourse ce mardi...

(Boursier.com) — La cote américaine s'affiche en ordre dispersé avant bourse ce mardi. Le DJIA pointe marginalement dans le vert, tandis que le S&P 500 consolide. Le Nasdaq régresse de 0,3%. Le baril de brut WTI perd 1,5% à 75,6$. L'once d'or cède 0,4% sous les 1.800$. L'indice dollar rend 0,1% face à un panier de devises. Le bitcoin abandonne 1,4% sur les 56.000$.

Les opérateurs ont réagi initialement en hausse hier lundi à la confirmation de la reconduction de Jerome Powell à la tête de la Fed, accompagné cette fois de la gouverneure Lael Brainard en tant que vice-présidente. La séance d'hier s'est toutefois terminée sous le signe des prises de bénéfices, certains craignant une accélération de la levée du soutien monétaire de la banque centrale américaine dans un contexte d'inflation pesante.

Sur le front économique ce mardi à Wall Street, l'indice flash PMI composite américain du mois de novembre sera révélé à 15h45 (consensus 57,8 pour l'indicateur composite, 58,6 pour l'indice manufacturier et 59 pour les services). L'indice manufacturier de la Fed de Richmond pour le mois de novembre sera quant à lui publié à 16 heures (consensus 11).

Rappelons par ailleurs que Wall Street sera fermé jeudi pour Thanksgiving, et ne rouvrira vendredi que pour une demi-séance.

Par conséquent, la journée de demain sera très dense du point de vue des publications économiques, avec notamment les commandes de biens durables, le PIB américain du troisième trimestre, la balance commerciale, les inscriptions au chômage, les stocks de grossistes, les ventes de logements neufs, les revenus et dépenses des ménages, l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, l'indice de confiance des investisseurs de State Street et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains. Les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed seront révélées demain dans la soirée.

Quelques publications trimestrielles intéressantes sont à suivre ce mardi à Wall Street, avec Abercrombie & Fitch, Analog Devices, American Eagle Outfitters, Anaplan, Autodesk, Best Buy, JM Smucker, Dell Technologies, Dollar Tree, Gap, Guess, HP Inc, Nordstrom, VMware et Medtronic.