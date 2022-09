Wall Street : avalanche de "stats" !

La journée est extrêmement chargée aux États-Unis ce jeudi du point de vue des données de conjoncture...

(Boursier.com) — La journée est extrêmement chargée aux États-Unis ce jeudi du point de vue des données de conjoncture. Les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage, pour la semaine close au 10 septembre, sont attendues à 14h30 (consensus 225.000 selon FactSet). Les prix à l'import (consensus -1,2%) et à l'export (-0,7% en comparaison du mois antérieur) du mois d'août seront annoncés à la même heure. L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour septembre sera connu lui aussi à 14h30 (consensus -15), comme l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (consensus +3,3). Les ventes de détail du mois d'août seront annoncées à la même heure (consensus stable en comparaison du mois précédent, avec ou sans l'automobile ; +0,6% hors automobile et essence). Les chiffres de la production industrielle pour le mois d'août seront annoncés à 15h15 par la Fed (consensus +0,2% par rapport à juillet, +0,15% pour la production manufacturière et 80,3% d'utilisation des capacités). Enfin, les stocks et ventes des entreprises pour juillet seront dévoilés à 16 heures (consensus +0,6% sur les stocks).

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Adobe publie ses comptes après la clôture.