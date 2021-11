Wall Street : avalanche de publications, en attendant l'annonce du 'tapering'

Il n'y aura pas de statistique notable de conjoncture ce mardi à Wall Street...

(Boursier.com) — Il n'y aura pas de statistique notable de conjoncture ce mardi à Wall Street, alors que débute la réunion FOMC de la Fed. Hier lundi, les opérateurs ont pris connaissance d'un indice PMI manufacturier américain solide mais légèrement inférieur aux attentes (58,4 en octobre) et d'un ISM manufacturier robuste (60,8). Ce mardi, en attendant la probable annonce officielle de la Fed demain concernant le tapering à venir, les opérateurs se concentreront sur les publications de résultats trimestriels.

La liste des annonces de résultats trimestriels est extrêmement longue ce mardi à Wall Street, avec notamment Activision Blizzard, Akamai, Amgen, H&R Block, Cummins, Western Union, Lear, Chesapeake, KKR, Ralph Lauren, Waters, Thomson Reuters, Estée Lauder, ConocoPhillips, Edison, Gartner, Match Group, Pfizer, Lyft, Mondelez, T-Mobile US, Prudential Financial, Global Payments, DuPont, Rockwell Automation, Cummins ou Ferrari.

La Fed devrait annoncer à l'issue de la réunion du FOMC de cette semaine qu'elle commencera à diminuer ses achats d'actifs obligataires, probablement à la mi-novembre, à un rythme de 15 milliards de dollars par mois (10 milliards UST / 5 milliards MBS). Le processus de 'tapering' se terminera probablement en juin 2022. Un rythme légèrement plus agressif n'est pas à exclure (20 milliards de dollars par mois), tandis que la Fed a mis l'accent sur la flexibilité de son calendrier. Jerome Powell, patron de l'institution monétaire américaine, devrait souligner encore la claire distinction entre le 'tapering' et le resserrement monétaire par hausse des taux. Il devrait encore noter une inflation élevée, reflétant en grande partie des facteurs transitoires. Certains débattent sur la question de savoir si la Fed signalera également une période plus prolongée d'inflation élevée due aux contraintes et aux pénuries de la chaîne d'approvisionnement, qui représenterait un risque pour les perspectives économiques. Un certain nombre de responsables de la Fed, dont Powell, ont récemment admis que les pressions inflationnistes pourraient durer plus longtemps que prévu initialement. La vision post-pandémique de la Fed sur le plein emploi est aussi sous surveillance.