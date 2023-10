Wall Street : avalanche de publications

Wall Street est attendu dans le vert pour l'heure avant bourse...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu dans le vert pour l'heure avant bourse ce lundi, après une fin de semaine dernière éprouvante. La semaine sera très animée sur la place américaine, avec une belle batterie de statistiques, de nombreuses interventions de responsables de la Fed, mais aussi et peut-être surtout une actualité entreprises extrêmement chargée en termes de publications trimestrielles de résultats. S&P 500, Nasdaq et Dow Jones gagnent de l'ordre de 0,3% en pré-séance.

Sur le front économique ce lundi, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York sera communiqué à 14h30. Patrick Harker, patron de la Fed de Philadelphie, interviendra durant la journée. Demain mardi, les opérateurs suivront les ventes américaines de détail, les chiffres de la production industrielle, les stocks des entreprises et l'indice du marché immobilier américain, ainsi que les interventions de John Williams, Michelle Bowman et Tom Barkin de la Fed. Mercredi, les investisseurs seront attentifs aux mises en chantier de logements et permis de construire, ainsi qu'au rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains et au Livre Beige de la Fed. Christopher Waller, John Williams, Michelle Bowman, Patrick Harker et Lisa Cook de la Fed seront aussi de la partie mercredi. Jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les reventes de logements existants et l'indice des indicateurs avancés du Conference Board seront à suivre. Philip Jefferson, Patrick Harker, Raphael Bostic, Michael Barr et Austan Goolsbee, mais aussi et surtout Jerome Powell, prendront la parole durant la journée. Enfin, Loretta Mester et Patrick Harker de la Fed auront encore leur mot à dire.

Charles Schwab publie ses comptes ce lundi. Johnson & Johnson, Bank of America, Lockheed Martin, Goldman Sachs, Prologis, Bank of New York Mellon, JB Hunt, Omnicom, Albertsons, United Airlines et Interactive Brokers annoncent demain mardi. Tesla (après bourse), Procter & Gamble, ASML, SAP, Netflix (après la clôture), Abbott, Morgan Stanley, Lam Research, Elevance Health, US Bancorp, The Travelers Companies, Kinder Morgan, Crown Castle, Las Vegas Sands, PPG, Nasdaq Inc, Discover Financial Services, M&T Bank, State Street, Steel Dynamics, Ally Financial, Northern Trust ou encore Citizens Financial Group, publient mercredi. Jeudi, le déluge se poursuit avec TSMC, Philip Morris, Union Pacific, AT&T, Marsh & McLennan, Intuitive Surgical, Blackstone, CSX, Freeport-McMoran, Truist Financial, Genuine Parts ou Fifth Third Bancorp. Enfin, vendredi, American Express, Schlumberger, Regions Financial, Huntington Bancshares, Interpublic et Autoliv, dévoilent leurs résultats.