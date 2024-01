Wall Street attendu en progression

Wall Street se redresse avant bourse ce mercredi, le S&P 500 prenant 0,2%, le Dow Jones 0,1% et le Nasdaq 0,4%...

(Boursier.com) — Wall Street se redresse avant bourse ce mercredi, le S&P 500 prenant 0,2%, le Dow Jones 0,1% et le Nasdaq 0,4%. Hier, la cote américaine avait terminé sur une note mitigée, au lendemain d'un rallye mené par Nvidia et le Nasdaq. Les opérateurs affichent une certaine prudence en attendant les chiffres de l'inflation qui seront dévoilés en fin de semaine, ainsi que les premiers trimestriels de la saison.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, il est très probable (95%) que la Fed laisse ses taux inchangés le 31 janvier à l'issue de sa prochaine réunion monétaire, entre 5,25 et 5,5%. Le premier assouplissement pourrait intervenir le 20 mars à l'occasion de la réunion suivante (probabilité d'environ 63% selon le même outil). Les dernières statistiques économiques ont montré, outre-Atlantique, un marché de l'emploi assez résistant mais quelques signaux supplémentaires de ralentissement économique.

La tendance devrait donc rester volatile les prochains jours. Ce mercredi, les stocks de grossistes et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains seront surveillés. En outre, John Williams de la Fed interviendra. L'actualité sera un peu plus fournie demain jeudi, avec l'indice américain des prix à la consommation du mois de décembre, les inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que la balance budgétaire américaine. Vendredi, les marchés suivront l'indice des prix à la production et un discours de Neel Kashkari de la Fed.

Pour en revenir à la statistique cruciale de la semaine, l'IPC (indice des prix à la consommation) de décembre 2023 qui sera dévoilé demain à 14h30, le consensus FactSet est de 0,2% de hausse en comparaison du mois antérieur et 3,2% sur un an (+0,2% d'un mois sur l'autre ou +3,8% en glissement annuel, hors alimentaire et énergie). Cela traduirait, en comparaison de novembre, une petite poussée de l'indice global (+0,1% en novembre), mais un tassement de l'inflation hors alimentation et énergie (+0,3% en novembre).

Concernant les entreprises cotées à Wall Street, KB Home annoncera ce mercredi après bourse. Infosys, géant indien coté sur la place américaine, publiera jeudi. Vendredi, les banques et établissements financiers donneront le coup d'envoi de la saison des résultats du 4e trimestre. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup et Bank of New York Mellon, dévoileront ainsi leurs comptes avant bourse. Delta Air Lines publiera également vendredi.