Wall Street attendu en progression

(Boursier.com) — La cote américaine progresse avant bourse ce lundi, le DJIA s'adjugeant 0,4% et le S&P 500 0,5%, contre un gain de 0,6% sur le Nasdaq. Tesla flambe en pré-séance, après l'annonce de livraisons record. Le baril de brut WTI prend 1,1% sur le Nymex à 76,1$, tandis que le Brent s'adjuge 1,3% à 78,8$. L'once d'or consolide de 0,1% à 1.827$. L'indice dollar perd 0,2% face à un panier de devises. Le bitcoin se stabilise à 47.200$ environ.

Sur le front économique, les opérateurs ont pris connaissance ce matin d'indicateurs PMI manufacturiers européens contrastés mais en expansion. L'indice PMI manufacturier final américain pour le mois de décembre sera pour sa part annoncé à 15h45 (consensus 57,8). Les dépenses US de construction pour le mois de novembre seront connues à 16 heures (consensus +0,6%).

La cote américaine consolidait marginalement vendredi, pour sa dernière séance de l'année. Le DJIA rendait 0,16% à 36.338 pts et le S&P 500 perdait 0,26% à 4.766 pts. Les deux indices restent très proches de leurs sommets. Le Nasdaq reculait de 0,61% à 15.645 pts.

Les opérateurs demeurent confiants dans les perspectives économiques 2022, malgré le léger durcissement attendu des politiques monétaires dans un contexte d'inflation pesante. La flambée des cas de covid au niveau mondial ne semble pas perturber grandement les investisseurs, qui misent sur un impact de court terme sans nouveau confinement généralisé, avec l'aide des nouveaux traitements et des vaccins. Selon les derniers développements, Omicron paraît très contagieux mais moins virulent que les autres souches, en particulier le variant Delta.

Sur l'année 2021, le S&P 500 a gagné 27%, le DJIA près de 19% et le Nasdaq plus de 21%.

Les marchés demeurent assez calmes ce jour. L'aggravation des tendances sur le front sanitaire reste le principal risque, car la propagation d'Omicron aux États-Unis continue d'entraîner des milliers d'annulations de vols et oblige certaines entreprises et écoles à envisager des fermetures temporaires. CNBC note également que plusieurs grandes banques de Wall Street ont demandé à leurs employés de travailler à domicile pendant les premières semaines de janvier. Enfin, des détaillants américains sont contraints de fermer faute de travailleurs disponibles.

Le Dr Anthony Fauci a déclaré dimanche sur ABC ('This Week') que les autorités sanitaires américaines pourraient bientôt mettre à jour les directives pour inclure une recommandation de test pour signaler quand une personne déjà testée positive pour le Covid pourrait quitter l'isolement. Fauci estime que les USA devraient se concentrer moins sur l'augmentation des cas de Covid et davantage sur les hospitalisations et les décès, qui ont connu des augmentations beaucoup plus faibles.

Au Royaume-Uni, des ministres auraient déclaré qu'il n'y avait "rien" dans les données pour soutenir de nouvelles restrictions dues au Covid-19, car les scientifiques ont suggéré que les infections pourraient atteindre un pic avant que de nouvelles mesures puissent avoir un impact. Les rapports du week-end à travers l'Europe ont tous signalé des pics d'infections.

En Asie, les échanges d'actions et de produits structurés de China Evergrande Group ont été interrompus à Hong Kong. L'attention s'est également portée sur un certain nombre de PMI en provenance d'Asie et d'Europe. Notamment, l'indice PMI de la Corée du Sud a affiché des commandes à l'exportation plus solides mais en ralentissement, tandis que celui de Taïwan a montré que l'activité manufacturière avait repris du poil de la bête. La croissance manufacturière de la zone euro est restée forte en décembre, alors que les problèmes d'approvisionnement se sont atténués.

Sur les marchés pétroliers, l'OPEP+ devrait procéder cette semaine à une autre augmentation de 400K barils par jour de la production mensuelle. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses grands alliés débattent demain de leur stratégie de production.