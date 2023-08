Wall Street attendu en hausse, avant Nvidia

Wall Street s'affiche dans le vert pour l'heure en pré-séance ce mercredi, en attendant les résultats trimestriels de Nvidia qui seront publiés dans...

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche dans le vert pour l'heure en pré-séance ce mercredi, en attendant les résultats trimestriels de Nvidia qui seront publiés dans la soirée. Le S&P 500 gagne 0,5% avant bourse, le Dow Jones 0,3% et le Nasdaq 0,6%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 0,9% à 79$ environ. L'once d'or avance de 0,3% à 1.932$. L'indice dollar s'accorde 0,3% face à un panier de devises de référence.

Dans l'actualité économique américaine ce jour, l'indice flash PMI composite américain du mois d'août sera dévoilé à 15h45 (consensus FactSet de 51,8, avec un indicateur manufacturier attendu à 49 et un indice des services de 52). Les ventes de logements neufs du mois de juillet seront connues quant à elles à 16 heures (consensus 705.500 unités contre 697.000 un mois avant). Le rapport hebdomadaire du Département à l'Énergie sur les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 18 août, sera connu à 16h30.

Les commandes de biens durables, les inscriptions au chômage et l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago seront dévoilés demain jeudi. L'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan sera révélé vendredi.

Ailleurs dans le monde ce matin, les indicateurs PMI européens préliminaires d'août sont ressortis déprimés. En France, l'indice manufacturier a été de 46,4 et l'indice des services de 46,7. En Allemagne, l'indice manufacturier est ressorti à 39,1 et celui des services à 47,3. Ainsi, l'indice composite préliminaire de la zone euro a été de 47, contre un consensus FactSet de 48,5 et un niveau de 48,6 en juillet. L'indice manufacturier européen a été de 43,7 et l'indicateur des services de 48,3.

Du côté, de la Fed, c'est surtout Jerome Powell qui retiendra l'attention vendredi. Alors que les Minutes de la Fed publiées la semaine dernière ont montré une fois encore la détermination des banquiers centraux américains à terminer le travail et à ramener l'inflation vers l'objectif des 2%, les opérateurs se tournent donc désormais vers le symposium de Jackson Hole. Le président de la Fed doit prendre la parole le vendredi 25 août dans le cadre de la conférence. Les investisseurs demeurent toutefois sceptiques quant au fait que Powell fournisse un éventuel signal politique explicite compte tenu des données supplémentaires sur l'inflation et l'emploi attendues avant la réunion du FOMC des 19 et 20 septembre.

Powell pourrait camper sur ses positions en réaffirmant que la politique de la Fed n'est pas sur une trajectoire définie et reste dépendante des données. Il pourrait ainsi se contenter de préciser que les décisions seront prises réunion par réunion. Il devrait aussi confirmer l'engagement à viser un objectif d'inflation de 2% et noter que malgré certains progrès, la Fed a besoin d'observer des améliorations supplémentaires sur le front de l'inflation. Certains se demandent s'il repoussera les attentes de baisse des taux de 2024, avec les meilleures perspectives de croissance aux États-Unis. Le thème central de cette conférence de Jackson Hole sera "les changements structurels dans l'économie mondiale". Certains pensent que cela pourrait inciter à discuter d'un taux neutre plus élevé, mais il est peu probable que la Fed signale pour l'heure un changement significatif compte tenu de l'incertitude entourant les perspectives.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est actuellement de 86% d'un statu quo monétaire le 20 septembre, à l'issue de la prochaine réunion de la Fed, ce qui laisserait les taux entre 5,25 et 5,5%. La probabilité d'un relèvement d'un quart de point est de 14%. Pour la réunion suivante, la probabilité d'un relèvement d'un quart de point atteint près de 38%. Si l'économie américaine confirme sa résilience, il est donc envisageable que la Fed procède encore à un tour de vis supplémentaire dans le cadre de son cycle actuel de durcissement.