Wall Street attendu dans le vert, Fed et prix à la production sous surveillance

Wall Street confirme sa meilleure orientation avant bourse ce mercredi...

(Boursier.com) — Wall Street confirme sa meilleure orientation avant bourse ce mercredi, le S&P 500 s'adjugeant 0,2%, le Dow Jones 0,1% et le Nasdaq 0,3%. Hier soir, la bourse américaine avait terminé dans le vert, aidée surtout par des commentaires de Raphael Bostic, patron de la Fed d'Atlanta, laissant entendre que la banque centrale américaine n'avait plus besoin de relever les taux. D'autres responsables se sont montrés toutefois plus mesurés, à l'instar de Neel Kashkari, le dirigeant de la Fed de Minneapolis, qui voit un atterrissage en douceur mais n'exclut pas une hausse supplémentaire des taux si l'économie reste trop forte...

La Fed tiendra encore la vedette ce mercredi, avec des interventions de Michelle Bowman, Christopher Waller, Susan Collins et Raphael Bostic, ainsi que l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta (16 heures) et les Minutes du FOMC - comité de politique monétaire de la Fed (20 heures). Par ailleurs, du côté des statistiques, l'indice final des prix à la production pour le mois de septembre sera communiqué à 14h30 (consensus FactSet +0,3% en comparaison du mois antérieur et +1,6% sur un an ; +0,2% et +2,3% hors alimentation et énergie).

Il semble donc que les investisseurs considèrent que le niveau restrictif des rendements obligataires pourrait faire en partie le travail de la Fed, ce qui signifierait au moins la fin du cycle de resserrement monétaire, à défaut d'une inflexion plus prononcée de politique. Ce narratif ne va peut-être pas durer très longtemps néanmoins... En attendant d'en savoir plus sur l'évolution des indicateurs économiques, les opérateurs se concentreront les jours prochains sur le début de la vague des publications financières trimestrielles, avec dès ce vendredi une belle brochette de valeurs bancaires, avant une accélération des publications la semaine prochaine.

Selon l'outil FedWatch, il y a actuellement 86% de probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5% le 1er novembre, à l'issue de sa prochaine réunion monétaire. La probabilité d'un statu quo monétaire jusqu'au 13 décembre et à la dernière réunion de l'année se situe à 73%. Sur les marchés obligataires ce jour, le rendement du T-Bond à 2 ans se traite à 4,96%, contre 4,56% sur le 10 ans et 4,74% sur le 30 ans. La décrue semble donc se confirmer sur les rendements obligataires américains...

Fastenal, Delta Air Lines, Infosys, Walgreens Boots Alliance et Domino's Pizza, annoncent leurs résultats financiers trimestriels demain jeudi. Vendredi, UnitedHealth, JP Morgan, BlackRock, Citigroup, Wells Fargo, PNC Financial et Progressive Corporation, publieront leurs comptes, marquant plus clairement le début de la saison des trimestriels avec comme d'ordinaire de grandes valeurs financières.