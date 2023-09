Wall Street : Apple et Nvidia pèsent encore

Quand Apple et Nvidia tanguent, le Nasdaq voit rouge ! Il perd encore 0,5% en pré-séance ...

(Boursier.com) — Quand Apple et Nvidia tanguent, le Nasdaq voit rouge ! Il perd encore 0,5% en pré-séance, tandis que le S&P 500 abandonne 0,2%. Le Dow Jones est quant à lui attendu légèrement dans le vert pour l'heure. Hier soir, les indices américains avaient déjà corrigé, victimes de prises de bénéfices, avec les craintes liées à l'inflation et suite à un ISM américain des services bien trop solide pour le scénario de ralentissement joué jusqu'alors. Une économie américaine trop résiliente repousserait en effet le 'pic de taux' tant espéré. De plus, les cours du brut, qui perdent certes un peu de terrain ce jour avec un repli de 0,8% sur le WTI à 86,8$, restent élevés et font craindre une persistance de l'inflation.

Hier, les données économiques sont ressorties contrastées. L'indice PMI composite américain s'est affiché relativement faible en août, mais l'ISM des services a quant à lui nettement dépassé les attentes (54,5 contre 52,3 attendu), en territoire de forte expansion, ce qui a ravivé les craintes d'une politique monétaire austère durable. Dans la soirée, le Livre Beige de la Fed a quant à lui fourni l'image d'une économie en ralentissement et montré des signaux d'apaisement de l'inflation, ce qui a permis aux indices boursiers américains de limiter la casse, sans plus. Il faut dire qu'à ces considérations purement macroéconomiques s'ajoutent les tensions sino-américaines, Pékin semblant particulièrement agressif vis-à-vis d'Apple. Il s'agit désormais de savoir si ces inquiétudes vont se vérifier, et à quels secteurs pourraient s'étendre les restrictions chinoises. Les dossiers les plus surveillés sont évidemment les géants technologiques de la cote, notamment Tesla et Nvidia.

Pour en revenir à l'actualité économique ce jour, les opérateurs suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 2 septembre (14h30, consensus FactSet 232.000), ainsi que les chiffres de la productivité non-agricole finale du deuxième trimestre (14h30 également, consensus +3,4%, +1,6% pour les coûts unitaires du travail). Le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close au 1er septembre sera publié à 17 heures. Pour couronner le tout, John Williams et Raphael Bostic de la Fed interviendront durant la journée.

Ailleurs dans le monde ce matin, l'excédent commercial chinois d'août est ressorti comme attendu à 68,4 milliards de dollars, avec un recul de 8,8% des exports en glissement annuel et un déclin de 7,3% des imports... En Europe, la production industrielle allemande de juillet a décliné de 0,8% en comparaison du mois antérieur, une baisse plus prononcée que prévu. L'activité économique dans la zone euro a affiché une croissance réduite au deuxième trimestre, selon les données révisées publiées par Eurostat. Ainsi, le PIB de la zone euro corrigé des variations saisonnières est ressorti en hausse de 0,1% en lecture finale sur la période d'avril à juin, en comparaison du trimestre antérieur. Le consensus était de 0,3%. Sur un an, le PIB européen affiche une croissance de 0,5%, contre 0,6% de consensus FactSet.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, au lendemain des résultats d'UiPath et de GameStop, DocuSign, Toro Company, Guidewire, Korn Ferry ou Braze, publieront leurs derniers comptes.