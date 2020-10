Wall Street : agenda 'light' pour le Columbus Day

La prudence domine à Wall Street en ce 'Columbus Day' aux Etats-Unis, jour férié qui commémore la date d'arrivée de Christophe Colomb dans le Nouveau...

(Boursier.com) — La prudence domine à Wall Street en ce 'Columbus Day' aux Etats-Unis, jour férié qui commémore la date d'arrivée de Christophe Colomb dans le Nouveau Monde en 1492. La cote américaine restera tout de même ouverte ce lundi, mais cette journée est généralement marquée par des volumes plus limités... Les indices boursiers sont actuellement en timide hausse avant bourse, le DJIA prenant 0,1% et le S&P500 0,2%, contre une progression indicative de 0,4% sur le Nasdaq.

Les puristes pourront aussi suivre ce jour une intervention de Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, qui plaidera sûrement en faveur de l'adoption rapide d'un nouveau plan de relance économique au Congrès.

Demain mardi, les opérateurs suivront aux USA l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la production sera révélé mercredi, avec l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta. Jeudi, le programme économique sera bien plus étoffé, avec les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, l'indice Empire State de la Fed de New York, les prix à l'import et à l'export, ainsi que le rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques américains. La semaine se terminera vendredi avec les ventes de détail, la production industrielle US, les stocks des entreprises et l'indice du sentiment des consommateurs américains.