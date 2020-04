Wall Street accepte l'idée d'une récession brutale mais courte

La cote américaine attendue en timide progression

(Boursier.com) — Wall Street, qui s'était fait peur en séance hier sur une salve de statistiques outrageusement déprimées, avant de limiter la casse à la clôture, est attendu en timide progression avant bourse ce jeudi. Le S&P500 avance de 0,4% et le Nasdaq de 0,6% en pré-séance. Le baril de brut WTI redonne des signes de vie et prend 2,6% à 20,4$ sur le Nymex. L'once d'or progresse de 1% environ à 1.755$.

Les opérateurs, qui sanctionnaient hier les données économiques, entretiennent toutefois l'espoir d'une sortie rapide de la crise sanitaire, alors que l'épidémie montre quelques signes d'essoufflement, en Europe notamment. De plus, certains pays vont commencer à 'déconfiner' progressivement, ce qui devrait fournir un peu de soutien à une économie mondiale très affectée. Alors que le Livre Beige de la Fed publié hier soir a donné un triste image de l'économie américaine, Donald Trump doit de son côté dévoiler dans la journée ses plans de réouverture de l'activité.

Sur le front économique outre-Atlantique ce jour, les mises en chantier de logements et permis de construire du mois de mars seront annoncés à 14h30 (consensus de 1,35 million pour les mises en chantier, 1,3 million pour les permis). Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 11 avril, qui seront publiées à la même heure, devraient encore ressortir à très haut niveau, le consensus était de 6 millions, contre 6,61 millions une semaine auparavant. L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois d'avril est attendu à la même heure et devrait plonger encore (consensus de -30 contre -12,7 en mars).

Malgré un début de ralentissement de la pandémie de coronavirus, ses effets dévastateurs sur l'économie américaine ne font que commencer... Après son récent rebond lié à un espoir de sortie de la crise sanitaire, la bourse américaine a corrigé hier après la publication de statistiques bien pires que prévu pour l'économie. La consommation et la production industrielle ont notamment plongé en mars, et le Livre Beige de la Fed prévoit que le pire est à venir pour les entreprises. A la clôture hier, l'indice Dow Jones a cédé 1,86% à 23.504 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 2,2% à 2.783 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a perdu 1,44% à 8.393 pts.

Aux Etats-Unis, la pandémie de coronavirus a entraîné une chute de 8,7% de la consommation des ménages en mars en comparaison de février, alors que le consensus de marché n'était "que" de -7,3%. Il s'agit d'une chute record pour cet indicateur mensuel. Seule petite consolation : en excluant l'automobile et l'essence, les ventes de détail ont décliné de 3,1% sur un mois, un peu moins qu'attendu (-4,5%).

La production industrielle a de son côté plongé de 5,4% en mars par rapport à février, contre -4,2% de consensus et après +0,5% en février. Dans l'Etat de New York, le plus affecté par le Covid-19, l'activité manufacturière s'est effondrée. L'indice Empire State, qui mesure l'activité des entreprises dans l'Etat, est ressorti à -78,2 en avril (là aussi un plus bas historique) après -21,5 en mars ! Il était attendu à "seulement" -35 en avril, en sachant qu'un niveau inférieur à zéro indique une détérioration des conditions économiques.

Le marché immobilier commence également à montrer des signes de faiblesse. L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders (NAHB) est ressorti à 30 en avril, très inférieur aux attentes du consensus (59), après une lecture de 72 en mars.

Le Livre Beige de la Fed, publié mercredi soir, a peint un sombre tableau économique aux Etats-Unis. La pandémie de coronavirus a entraîné une "forte et brutale contraction de l'activité économique dans toutes les grandes régions des Etats-Unis", a relevé ce rapport, rédigé à partir de données recueillies avant le 6 avril. En outre, "la plupart" des entreprises interrogées "s'attendent à une détérioration des conditions au cours des prochains mois", a ajouté la Banque centrale américaine. Le chômage augmente et les prix sont en baisse, a encore souligné la Fed, dont la prochaine réunion de politique monétaire est prévue les 28 et 29 avril.

Mardi, le FMI a prévenu que l'économie mondiale s'orientait en 2020 vers sa pire récession depuis la "Grande Dépression" des années 1930. Ainsi, selon le Fonds monétaire international, le PIB mondial devrait se contracter de 3% cette année avant de rebondir vivement de 5,8% en 2021. Pour les Etats-Unis, le Fonds monétaire international table sur une baisse de 5,9% du PIB en 2020, avant un rebond de 4,7% en 2021.

Ces prévisions sont toutefois marquées par "une extrême incertitude", a précisé le FMI. La réalité pourrait être bien plus sombre si l'évolution de la pandémie ne correspond pas aux projections actuelles, qui s'appuient sur l'hypothèse d'un pic de la pandémie au deuxième trimestre dans la plupart des pays.

Aux Etats-Unis, après une accalmie de quelques jours, le nombre de morts du coronavirus est reparti à la hausse mardi, atteignant un triste record de 2.082 décès supplémentaires. Mercredi soir, 619.000 cas de Covid-19 ont été détectés aux Etats-Unis et le nombre de morts dépasse les 27.000, tandis que plus de 50.000 personnes ont été déclarées guéries. Dans le monde, le nombre de personnes affectées par Covid-19 a désormais dépassé les 2 millions et le nombre de morts a dépassé les 133.000, selon les statistiques tenues par l'université américaine Johns Hopkins.

Le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, avait estimé lundi que "le pire est passé" dans cet Etat. Il a répété mercredi que la situation était "stabilisée", avec un recul du nombre d'hospitalisations, d'intubations et d'admissions en soins intensifs. New York a tout de même enregistré 752 décès supplémentaires depuis 24h, portant le nombre de morts à plus de 11.000 dans cet Etat de près de 20 millions d'habitants.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump a mis sa menace à exécution en demandant à son administration de stopper le financement américain apporté à l'OMS (Organisation mondiale de la Santé). Trump juge en effet que l'organisation a manqué à ses devoirs essentiels dans la pandémie et doit ainsi être tenue pour responsable. Lors d'une réunion de presse à la Maison blanche, le leader américain a estimé que l'OMS avait même encouragé la désinformation pratiquée par la Chine concernant l'épidémie.

De son côté, l'Europe continue de préparer le déconfinement de sa population, en particulier en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Italie et Espagne. La France a de son côté prolongé ses mesures de confinement jusqu'au 11 mai.

Sur les marché pétroliers, les cours ont chuté mercredi, les investisseurs doutant de l'efficacité de l'accord conclu dimanche entre l'Opep et d'autres pays producteurs, dont la Russie, les Etats-Unis et la Canada, pour réduire la production mondiale d'au moins 10 millions de barils par jour. Mercredi soir, le cours du baril de brut léger américain WTI a fini en baisse de 1,2% à 19,87$, au plus bas depuis 2002, tandis que le Brent de la Mer du Nord a abandonné encore 6,6% à 27,59$ (contrat à terme de juin).

Si l'accord conclu le week-end dernier semblait indispensable pour tenter de rééquilibrer quelque peu le marché, il apparaît malgré tout loin d'être suffisant pour faire face à l'effondrement de la demande. Dans son dernier rapport mensuel, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que la consommation mondiale de pétrole va chuter de 9% cette année, un record, en raison de la pandémie de Covid-19. "Une décennie de croissance de la demande sera anéantie en 2020, lorsque la consommation chutera d'un peu plus de 9 millions de barils par jour", explique l'AIE.

En outre, en raison du déséquilibre entre l'offre et la demande, les installations de stockage pourraient être saturées d'ici le milieu de l'année. "Jamais auparavant l'industrie pétrolière n'avait été aussi proche de tester la limite de sa capacité logistique", estime ainsi l'AIE.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, Abbott Labs, Rite Aid, United Airlines, BlackRock, Morgan Stanley, KeyCorp, Omnicom, Bank of New York Mellon ou East West Bancorp, publient leurs derniers comptes.