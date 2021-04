Wall Street à l'équilibre ou presque

Wall Street à l'équilibre ou presque









Wall Street n'affiche pratiquement pas d'évolution avant bourse ce mardi...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street n'affiche pratiquement pas d'évolution avant bourse ce mardi. Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq sont ainsi attendus stables. Le baril de brut WTI avance de 0,3% sur le Nymex à près de 60$, alors que le Brent de la mer du Nord pointe à 63,5$. L'once d'or rend 0,3%. L'indice dollar est stable face à un panier de devises de référence.

Le bitcoin, lui, s'adjuge encore près de 3% sur 24 heures sur Bitfinex à près de 62.400$, au sommet à la veille de l'IPO de Coinbase à Wall Street ! La valorisation de la plateforme d'échange de cryptomonnaies pourrait atteindre 100 milliards de dollars demain sur le Nasdaq.

Dans l'actualité économique américaine, l'indice des prix à la consommation du mois de mars sera communiqué à 14h30 (consensus +0,5% en comparaison du mois antérieur ; +0,2% hors alimentaire et énergie). Patrick Harker, Mary Daly, Esther George, Raphael Bostic et Thomas Barkin de la Fed auront leur mot à dire aujourd'hui à l'occasion de diverses interventions.

Les marchés restent globalement soutenus par les politiques budgétaires de relance et les largesses des banques centrales. Les craintes liées à l'inflation ne submergent pas les bourses. Pourtant, sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond américain à 10 ans se tend à 1,69% ce jour contre 2,35% environ pour le '30 ans'.

La saison des publications financières trimestrielles débute dans le calme les jours prochains à Wall Street, avec notamment Schwab, Fastenal, JP Morgan, Bed Bath & Beyond, Wells Fargo, Goldman Sachs, Alcoa, Delta Air Lines, Rite Aid, Bank of America, BlackRock, US Bancorp, Citigroup, UnitedHealth, PepsiCo, Bank of New York Mellon, State Street, Morgan Stanley ou encore PNC Financial. Comme toujours, ce sont donc les valeurs financières qui vont ouvrir le bal.

Ailleurs dans le monde, les chiffres britanniques publiés ce matin sont contrastés. Le PIB local est ressorti inférieur aux attentes, mais la production industrielle a été conforme au consensus, avec une production manufacturière supérieure aux prévisions. La production industrielle italienne a déçu. L'excédent commercial chinois s'est quant à lui fortement réduit, avec le ralentissement de la croissance à l'export et le rebond des importations.

Dans l'actualité sanitaire, l'Union européenne poursuit son offensive contre AstraZeneca à propos des livraisons. Angela Merkel a averti quant à elle au sujet de la troisième vague actuelle de l'épidémie de coronavirus, qui pourrait être la plus forte. Le Royaume-Uni ne semble pour sa part pas encore sorti d'affaire, puisqu'il a fait état de nouvelles infections au plus haut depuis le 1er avril, malgré le déploiement intensif des vaccins.

Enfin, les opérateurs apprécient toujours la perspective du nouveau plan de relance de l'administration Biden visant en particulier les infrastructures, alors même que le déficit budgétaire US a atteint 660 milliards de dollars en mars contre 119 milliards un an plus tôt ! Biden a rencontré hier un groupe bipartisan de législateurs pour discuter de son projet, sans grande avancée toutefois face aux républicains sceptiques. Le président américain se serait dit prêt à négocier sur certains aspects, notamment une scission du package.

Donald Payne, démocrate de la Chambre, aurait pour sa part indiqué que Biden était ouvert à une hausse des taxes sur l'essence, même si cette hypothèse ne serait pas favorisée.

Les valeurs

Microsoft reste surveillé au lendemain de l'annonce de l'acquisition de Nuance pour environ 16 milliards de dollars.

Apple ferait face à des problèmes de production pouvait mener à une pénurie d'approvisionnement et affecter son iPad Pro haut de gamme prochainement attendu.

Nvidia a annoncé ses plans concernant des processeurs pour serveurs, entrant sur un marché dominé pour l'heure par Intel qui dispose de 90% de parts de marché.

Tesla va envoyer des cadres à Taïwan afin de sécuriser son approvisionnement en 'puces' provenant de Realtek. Elon Musk en personne pourrait être du voyage.

Grab, géant VTC asiatique également actif dans la livraison de repas, pourrait être valorisé 40 milliards de dollars dans le cadre de sa fusion avec un SPAC américain, soutenu par Altimeter Growth. Il s'agirait alors de la plus importante opération du genre, comprenant une augmentation de capital de 4 milliards réservée à certains investisseurs.

Altimeter est ainsi attendu en vive hausse avant bourse ce jour à Wall Street dans cette perspective.

JD.com. L'administration centrale de régulation du marché chinois a alerté plusieurs sociétés du digital contre l'utilisation de pratiques interdites en leur demandant de tenir compte de l'exemple d'Alibaba, géant du e-commerce qui s'est vu infliger une amende record en Chine... Avis aux amateurs.

Blackstone. Crown Resorts précise que Blackstone a modifié sa proposition de rachat à 6 milliards de dollars. La firme de capital-investissement a indiqué que l'opérateur australien de casinos ne devait pas perdre d'autres licences d'exploitation avant l'approbation de la transaction, alors que Crown s'est vu refuser une licence de jeu pour son casino à Sydney du fait notamment de liens potentiels avec le crime organisé...