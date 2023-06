Vive hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis

Les inscriptions au chômage ont progressé nettement plus que prévu la semaine passée aux Etats-Unis...

(Boursier.com) — Les inscriptions au chômage ont progressé nettement plus que prévu la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 3 juin, que les inscriptions au chômage ont atteint 261.000, en hausse de 28.000 par rapport à la semaine antérieure, et au plus haut depuis octobre 2021. Le consensus était positionné à 235.000.

La moyenne à quatre semaines s'établit à 237.250, en hausse de 7.500. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 27 mai ressort à 1,757 million, en baisse de 37.000 sur sept jours (1,802 million de consensus).