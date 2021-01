Vingroup pourrait racheter la division smartphones de LG

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Selon le site Business Korea, LG Electronics pourrait bien céder son activité smartphones au groupe vietnamien Vingroup - qui avait en 2019 considéré un partenariat avec Archos. LG discuterait ainsi avec Vingroup de cette éventuelle opération. Le Vietnamien aurait transmis l'offre la plus attractive, parmi les compagnies convoitant cette activité de LG. Vingroup est un important conglomérat au Vietnam, d'une capitalisation de plus de 16 milliards de dollars à fin 2020. Le groupe est engagé dans une large gamme d'activités comprenant le tourisme, l'immobilier, la distribution, la construction, l'automobile et la téléphonie. Vingroup est entré sur le marché smartphone en 2018, dans le cadre d'un contrat ODM avec LG Electronics. Il est actuellement numéro trois du marché au Vietnam, derrière Samsung et Oppo. LG affiche pour sa part près de 13% de part de marché dans les smartphones en Amérique du Nord.