Variole du singe : pas de pandémie ?

(Boursier.com) — L 'Organisation mondiale de la santé s'est voulue relativement rassurante ce jour à propos des cas de variole du singe apparus hors de l'Afrique. Selon l'OMS, il est donc peu probable que cela débouche sur une pandémie. L'organisation de santé n'est en outre pas en mesure pour l'heure de déterminer si les personnes asymptomatiques peuvent transmettre la maladie, a indiqué un porte-parole, alors que plus de 300 cas suspects et confirmés de variole du singe ont été signalés en mai, en particulier en Europe (Espagne et Royaume-Uni surtout). L'OMS entend déterminer si ces cas hors d'Afrique doivent être considérés comme une urgence potentielle de santé publique internationale, ce qui accélèrerait alors la recherche et le financement. "Pour l'instant, nous ne sommes pas préoccupés par une pandémie mondiale", a précisé Rosamund Lewis, responsable technique pour la variole au sein du Programme des urgences sanitaires de l'OMS.

La souche décelée en Europe n'est pas sans létalité, mais pour l'heure, aucun décès n'a été déploré. Les cas sont apparus en Europe plutôt que dans les pays d'Afrique centrale et de l'ouest où le virus est endémique. Ce phénomène inhabituel n'est pas encore expliqué, même s'il existerait potentiellement une transmission communautaire. Plusieurs pays ont proposé des vaccins aux contacts proches des cas confirmés.