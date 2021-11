Variant sud-africain : la France suspend les arrivées provenant d'Afrique australe

Olivier Véran a indiqué que la France suspendait les arrivées en provenance d'Afrique australe en raison du nouveau variant, surtout signalé en...

(Boursier.com) — Olivier Véran a indiqué que la France suspendait les arrivées en provenance d'Afrique australe en raison du nouveau variant, surtout signalé en Afrique du Sud. La suspension est valable au moins 48 heures. Les personnes récemment revenues d'Afrique australe doivent quant à elles se faire tester. Olivier Véran affirme que le nouveau variant n'a pas encore été diagnostiqué en France.

L'Organisation mondiale de la santé a convoqué ce vendredi une réunion d'urgence pour discuter du nouveau variant du Covid-19, B.1.1.529, détecté en Afrique du Sud et au Botswana et qui semble se propager plus rapidement qu'on ne le pensait à l'origine. L'Afrique du Sud a signalé 2 465 nouveaux cas jeudi, contre moins de 900 deux jours plus tôt, et le nouveau variant représente 75% des génomes testés...