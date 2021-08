Vaccins : la HAS recommande une dose de rappel anti-covid pour les plus de 65 ans

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Haute Autorité de Santé précise ce jour les populations éligibles à une dose de rappel de vaccin. Une dose de rappel est recommandée à ce stade, pour les personnes de 65 ans et plus ainsi que celles qui présentent des comorbidités à risque de formes graves de Covid-19. Cette dose de rappel doit être administrée après un délai d'au moins 6 mois suivant la primovaccination complète.

En effet les études récentes suggèrent une réduction de l'efficacité de tous les vaccins, en particulier contre le variant delta. Cette baisse de la protection concerne essentiellement l'infection et les formes symptomatiques. On observe également une légère baisse d'efficacité sur les formes graves qui restent globalement bien couvertes par les vaccins. La baisse ne touche pas seulement les personnes âgées et les populations à risque de formes graves, mais ces dernières demeurent les plus affectées.

La HAS insiste sur le fait que ces études observationnelles présentent des limites méthodologiques qui peuvent affecter les estimations de l'efficacité des vaccins et que la moindre efficacité suggérée par certaines études nécessite d'être confirmée par d'autres études et à plus long terme.

Il est à noter que l'administration d'une dose de rappel à distance de la primovaccination n'est, à ce jour, pas encore prévue dans les autorisations de mise sur le marché conditionnelles des différents vaccins disponibles. L'avis de la HAS, rendu à la demande du Gouvernement pour permettre l'organisation et l'anticipation de la campagne de rappel, est donc conditionné à la validation de ce rappel par l'agence européenne du médicament (EMA).

En ce qui concerne les personnes primovaccinées avec le vaccin Janssen, la HAS recommande qu'une dose de rappel avec un vaccin à ARNm (Comirnaty ou Spikevax) leur soit proposée à partir de 4 semaines après la première injection. Les données montrent en effet une protection insuffisante conférée par une seule dose de vaccin (Comirnaty, Spikevax ou Vaxzevria) contre les formes symptomatiques liées au variant Delta, et les données disponibles ne permettent pas de confirmer l'efficacité à long terme du schéma de vaccination à une dose du vaccin Janssen contre le variant Delta.

Enfin, quel que soit le vaccin utilisé pour la primovaccination avec un vaccin à ARNm, la HAS estime qu'il n'y a pas d'argument suffisant, à ce jour, pour recommander préférentiellement un vaccin par rapport à l'autre pour la dose de rappel, les deux vaccins à ARNm disponibles (Comirnaty et Spikevax) étant jugés "tous les deux très efficaces contre les formes graves de Covid-19, y compris celles liées au variant Delta".

Par ailleurs, la HAS suggère de simplifier le parcours vaccinal en administrant le vaccin contre la grippe et celui contre la Covid de manière concomitante. Conformément à son avis du 12 mai 2021 et sous réserve d'absence d'interférence immune significative entre les deux types de vaccins dans les études en cours, la HAS propose, pour éviter tout retard à la vaccination antigrippale et simplifier le parcours vaccinal, de réaliser l'administration concomitante des vaccins covid et contre la grippe saisonnière. Et ce, dès lors qu'une personne sera éligible aux deux vaccinations, la majeure partie des publics prioritaires de la vaccination antigrippale présentant également des risques de formes graves de covid.