Vaccins : baisse de la protection contre les variants ?

Vaccins : baisse de la protection contre les variants ?









Une large étude britannique amplement relayée par la presse montre une baisse de la protection des vaccins anti-covid contre le variant Delta...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Une large étude britannique amplement relayée par la presse montre une baisse de la protection des vaccins anti-covid contre le variant Delta. L'étude portant sur environ 98.000 personnes au Royaume-Uni montre une efficacité des vaccins contre les infections au Delta réduite à 49%, contre 64% un mois plus tôt, et une protection contre le développement de symptômes ramenée à 59%, contre 83%. Bloomberg cite des chercheurs menant l'étude, selon lesquels des vaccins visant spécifiquement le variant Delta pourraient désormais être nécessaires, compte tenu de sa capacité à se propager et de la baisse de l'immunité. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et Israël, qui comptent parmi les pays les plus vaccinés au monde, ont ainsi tout de même connu une reprise des infections et des hospitalisations liées au Delta.