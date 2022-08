Une rencontre Xi-Biden en novembre ?

Une rencontre au sommet entre Joe Biden et Xi Jinping serait envisagée en novembre, selon un rapport du Wall Street Journal...

(Boursier.com) — Une rencontre au sommet entre Joe Biden et Xi Jinping serait envisagée en novembre, selon un rapport du Wall Street Journal. D'après le WSJ, le président chinois Xi pourrait donc rencontrer Biden, dans un contexte relativement tendu entre Pékin et Washington. La Chine en est aux premières étapes de la planification d'un voyage en Asie du Sud-Est pour Xi, marquant une reprise des voyages à l'étranger depuis janvier 2020. La réunion pourrait avoir lieu en marge du sommet du G20 de Bali les 15 et 16 novembre, ou de l'APEC de Bangkok deux jours plus tard. Ce voyage international reflèterait la confiance de Xi dans ses perspectives de prétendre à un troisième mandat en tant que chef du parti lors du congrès national prévu pour cet automne, présageant la reprise de la diplomatie à l'étranger. Cela pourrait également signaler le début d'un assouplissement significatif des restrictions de Covid sur les voyages internationaux... La période de quarantaine des hôtels pour les voyageurs entrants a été réduite à sept jours en juin contre 14 jours auparavant. Rappelons que Xi et Biden ont échangé au téléphone quelques jours avant la visite de Nancy Pelosi à Taïwan début août, et des rapports ultérieurs ont indiqué que Xi avait averti Biden de ne pas "jouer avec le feu".

Reuters a rapporté qu'une deuxième délégation américaine de haut niveau était arrivée à Taïwan dimanche avec l'intention de rencontrer la présidente Tsai Ing-wen, dans un contexte de tensions militaires persistantes après la visite plus tôt ce mois d'une autre délégation du Congrès américain. Bien qu'elles aient diminué, les manoeuvres militaires chinoises autour de Taïwan se poursuivent. Tsai a estimé que la nouvelle visite américaine démontrait une nouvelle fois le soutien US à Taïwan, tandis que Pékin a jugé pour sa part qu'elle montrait que les Etats-Unis ne voulaient pas voir de stabilité dans le détroit de Taïwan et alimentaient une confrontation en interférant dans les affaires chinoises...