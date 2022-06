Une récession aux Etats-Unis à partir du quatrième trimestre est désormais plus probable qu'improbable, selon Nomura

(Boursier.com) — Les équipes de Nomura pensent qu'une légère récession aux Etats-Unis à partir du quatrième trimestre est désormais plus probable qu'improbable. L'engagement de la Fed à rétablir la stabilité des prix va peser sur l'activité économique alors que les conditions financières devraient encore se durcir, que les consommateurs subissent un important choc de sentiment négatif, que les perturbations au niveau de l'approvisionnement énergétique et alimentaire se sont aggravées et que les perspectives de croissance à l'international se sont détériorées.

Les économistes de la firme financière japonaise tablent désormais sur une croissance du PIB réel américain en 2022 de 1,8% en glissement annuel (contre +2,5% précédemment), avec une baisse de 0,3% sur les trois derniers mois, avant une contraction du PIB réel de 1,0% en 2023 (contre +1,3%). Le taux de chômage atteindrait 5,2% d'ici fin 2023 et 5,9% d'ici fin 2024, selon les nouvelles projections de Nomura.

Comme l'inflation mensuelle devrait rester élevée tout au long de 2022, les spécialistes du groupe nippon pensent que la réaction de la Fed au ralentissement sera initialement modérée. Ils s'attendent à ce que les hausses de taux se poursuivent en 2023, mais avec un taux final légèrement plus bas (3,50-3,75%) en février prochain (en baisse par rapport à sa prévision précédente de 3,75-4,00% en mars). Toutefois, ils prévoient désormais des baisses de taux au second semestre 2023, ce qui ramènerait le taux des fonds fédéraux à 2,875% fin 2023 et à 0,875% fin 2024.