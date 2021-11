Un tandem Powell / Brainard à la tête de la Fed

La Maison Blanche a choisi de reconduire Jerome Powell à la tête de la Fed...

(Boursier.com) — La Maison Blanche a choisi de reconduire Jerome Powell à la tête de la Fed. La gouverneure Lael Brainard va quant à elle prendre le poste de vice-présidente, remplaçant Richard Clarida. Ce second mandat de Powell assurera donc une continuité de politique monétaire appréciable, à l'heure du début du tapering et de la levée progressive du soutien de la banque centrale américaine. Joe Biden a affirmé sa confiance dans la capacité de Powell et Brainard à maîtriser l'inflation et à parvenir au plein emploi. Il estime que cela permettra de rendre l'économie américaine "plus forte que jamais".

Il s'agit de la levée d'une incertitude pour les marchés financiers, alors que certains jugeaient possible que Biden choisisse plutôt Brainard, considérée comme étant plus alignée sur ses priorités, pour le poste de présidente. Le président américain a trouvé là un bon compromis. Powell avait été récemment fragilisé par la médiatisation des investissements de plusieurs responsables de la Fed, mais pas suffisamment, donc, pour compromettre sa reconduction.

Biden a annoncé son intention de nommer Jerome Powell pour un deuxième mandat en tant que président du Conseil des gouverneurs et de nommer Lael Brainard au poste de vice-présidente. Alors que le pays est toujours confronté à des défis liés à la sortie de la pandémie, "nous avons fait d'énormes progrès pour redonner vie à notre économie et remettre les Américains au travail", estime la Maison Blanche. "Depuis que le président a pris ses fonctions, l'économie a créé plus de 5,6 millions d'emplois, le chômage est tombé à 4,6% - deux ans plus vite que prévu - et le rythme de croissance de notre économie dépasse celui du reste du monde développé", peut-on lire dans un communiqué du jour.

"Ce résultat témoigne du succès du programme économique du président, et témoigne de l'action décisive du président Powell et de la Réserve fédérale pour amortir l'impact de la pandémie et remettre l'économie américaine sur les rails. Le président Powell a assuré un leadership constant au cours d'une période difficile sans précédent", affirme la Maison Blanche. Pendant ce temps, Lael Brainard "a joué un rôle clé de leadership à la Réserve fédérale, travaillant avec Powell pour aider à alimenter la solide reprise économique de notre pays".

Powell et Brainard partagent la volonté de l'administration de "veiller à ce que la croissance économique profite largement à tous les travailleurs". C'est pourquoi ils ont supervisé une réévaluation historique des objectifs de la Réserve fédérale "pour recentrer sa mission sur les besoins des travailleurs de tous horizons". "Et ils ont avancé des priorités clés que le président partage, comme lutter contre les risques financiers posés par le changement climatique et garder une longueur d'avance sur les risques émergents pour notre système financier", insiste la Maison Blanche.

"L'Amérique a besoin d'un leadership stable, indépendant et efficace au sein de la Réserve fédérale afin qu'elle puisse aller vers son double objectif de maintenir une inflation basse et des prix stables, ainsi que de créer un marché du travail solide qui profite largement aux travailleurs avec de meilleurs emplois et des salaires plus élevés. Le président Biden a pleinement confiance dans l'expérience, le jugement et l'intégrité de Powell et Brainard pour continuer à s'acquitter de ces mandats et aider à reconstruire notre économie en mieux pour les familles de travailleurs", précise encore la Maison Blanche.

Biden a encore trois sièges vacants au Conseil des gouverneurs de la Fed à pourvoir, y compris le poste important de vice-président pour la supervision. Le président a l'intention de procéder à ces nominations à compter de début décembre et s'est engagé à améliorer la diversité dans la composition du conseil.