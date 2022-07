Un membre de la BCE ne veut pas aller trop vite

Madis Muller calme le jeu...

Madis Muller calme le jeu. Le président de la Banque d'Estonie, dont le pays est confronté à l'inflation la plus élevée au sein de la zone euro, estime que la Banque centrale européenne devrait s'en tenir à son plan de resserrement actuel, soit une hausse de taux de 25 points de base le 21 juillet. Contrairement à ses collègues des autres pays baltes qui appellent à un relèvement des taux d'un demi-point de base à la fin fu mois, le gouverneur estonien affirme que la BCE devrait attendre septembre avant d'effectuer un tel mouvement. "Compte tenu des perspectives d'inflation, il est approprié de commencer à relever les taux d'intérêt en juillet d'un quart de point, a déclaré le responsable à 'Bloomberg'. "Nous devrions continuer avec une nouvelle hausse de 50 points de base en septembre".

L'inflation a atteint 22% le mois dernier en Estonie, encore davantage que les 20,5% recensés en Lituanie et les 19% observés en Lettonie. Le taux annuel d'inflation pour l'ensemble de la zone euro s'est élevé à 8,6% en juin, selon les données préliminaires dévoilées par Eurostat la semaine dernière. Un niveau près de quatre fois supérieur à l'objectif d'environ 2% de la BCE.

Malgré les craintes de stagflation sur le Vieux continent, Madis Muller ne croit pas à un tel phénomène : "pour l'économie de la zone euro, la stagflation n'est pas le scénario le plus probable... Les perspectives de croissance se sont affaiblies ces derniers mois, mais nous pouvons toujours nous attendre à une croissance économique positive dans la zone euro pour les années à venir, les questions autour de l'approvisionnement en gaz représentant un risque important".

M.Muller a précisé que les perspectives économiques de l'Estonie sont "similaires" à celles du reste de la région, où la croissance a été entravée par les retombées de la guerre russe en Ukraine. "Comme pour d'autres pays européens, les perspectives économiques sont affectées par le niveau élevé d'incertitude auquel sont confrontées les entreprises en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement et d'une inflation élevée... La nécessité de reconfigurer les chaînes d'approvisionnement de l'énergie et d'autres matières premières exerce une pression supplémentaire sur les économies européennes. Cela coûte cher en investissements supplémentaires et a un impact direct sur les prix".