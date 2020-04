Un indice ISM manufacturier plutôt résistant aux Etats-Unis mais...

(Boursier.com) — L'indice ISM manufacturier du mois de mars atteint 49,1, en léger repli par rapport au niveau de 50,1 du mois précédent. Le consensus tablait sur une baisse plus marquée, à 44,5. Le sous-indice attaché à l'emploi perd en revanche 3,1 points, à 43,8, et celui des nouvelles commandes chute de 7,6 points à 42,2, au plus bas depuis 2009.

Les dépenses de construction, qui viennent également d'être publiées, ont par ailleurs reculé de 1,3% en février en comparaison du mois précédent, contre +0,5% de consensus et 2,5% pour le mois antérieur.