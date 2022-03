Ukraine / Russie : les négociations piétinent ; Moscou suspend ses exportations automobiles et agricoles

Les négociations Russie-Ukraine du jour à Antalya, en Turquie, n'ont pas permis de progresser sur un cessez-le-feu, a déploré le ministre ukrainien...

(Boursier.com) — Les négociations Russie-Ukraine du jour à Antalya, en Turquie, n'ont pas permis de progresser sur un cessez-le-feu, a déploré le ministre ukrainien Dmytro Kuleba, qui s'est dit cependant prêt à une autre rencontre sur ce format. La Russie a estimé dangereuses les livraisons d'armes d'alliés à l'Ukraine, mais Moscou désire poursuivre les pourparlers. Hier, les opérateurs avaient entretenu quelques espoirs, avant la rencontre entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba.

Il s'agissait de la première rencontre entre les deux hommes depuis l'invasion russe en Ukraine. Kuleba avait déjà laissé entendre qu'il n'espérait pas grand chose de la confrontation. L'Ukraine accuse en outre la Russie de génocide, après le bombardement d'un hôpital pour enfants dans la ville de Marioupol, dans le sud-est du pays. Le président ukrainien Volodimir Zelenski a manifesté son émotion face à cette atrocité. Il avait précédemment adopté un ton plus souple face à Moscou, laissant envisager un compromis en se montrant moins tranché concernant l'adhésion à l'Otan ou la reconnaissance de Lougansk et de Donetsk.

L'Ukraine désire parvenir à un cessez-le-feu, à la libération de ses territoire et à la résolution des questions humanitaires, a précisé Dmytro Kuleba. Moscou exige de Kiev une position de neutralité en renonçant à l'Otan. Dans un entretien au média Vice, Zelenski s'est dit convaincu que Vladimir Poutine finirait par accepter de négocier. "Je pense qu'il le fera. Je pense qu'il voit que nous sommes forts (...). Nous avons besoin de temps", a affirmé le leader ukrainien.

Ce jour, Lavrov a estimé possible la tenue de discussions entre Vladimir Poutine et Volodimir Zelenski. Une telle option serait étudiée. Il a en outre précisé que les commentaires de Kiev à propos de la neutralité de l'Ukraine étaient encourageants, suscitant "un certain optimisme".

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a précisé que la politique constante avait été de rejoindre l'Otan en tant que membre à part entière. Il a néanmoins ajouté que les dirigeants ukrainiens comprenaient que cela n'arriverait pas de sitôt ou dans un avenir prévisible. Kuleba a relevé que l'Otan n'était pas prête à agir collectivement pour arrêter cette guerre.

Kuleba a affirmé que l'Ukraine n'abandonnerait pas. Il a déclaré que Lavrov ne s'était pas engagé au sujet du couloir humanitaire de Marioupol. Selon le ministre ukrainien, la Russie n'est pas à ce stade prête à établir un cessez-le-feu. Lavrov a lui jugé que l'Occident agissait de manière dangereuse, créant un danger dans la région pour plusieurs années.

La Russie a séparément annoncé ce jeudi la suspension jusqu'à la fin de l'année des exportations dans plusieurs secteurs, dont l'agriculture et l'automobile, face aux sanctions internationales infligées par les pays occidentaux en raison de l'invasion de l'Ukraine. Plus de 200 produits sont visés par les mesures russes, notamment dans les secteurs des technologies, des télécommunications, des composants électriques ou encore les wagons, les containers et turbines. Les mesures concernant l'agriculture pourraient quant à elles durement affecter les marchés agricole et agroalimentaire mondiaux, la Russie étant notamment l'un des principaux exportateurs de blé...

Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, qui ont échangé ce jeudi avec Vladimir Poutine, ont une fois de plus exigé que la Russie "cesse immédiatement le feu" en Ukraine, a annoncé l'Elysée. Les deux dirigeants européens ont insisté sur le fait que toute solution à la crise devait être négociée entre la Russie et l'Ukraine.