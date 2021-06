UE / Etats-Unis : plusieurs avancées notables

L'Union européenne et les États-Unis vont appeler à une étude transparente et étayée sur les origines du Covid-19...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Union européenne et les États-Unis vont appeler à une étude transparente et étayée sur les origines du Covid-19, sans interférence, selon un projet de déclaration évoqué par l'agence Reuters. Il s'agit donc de déterminer la source de l'épidémie, alors que les services d'intelligence US n'excluent pas une fuite de laboratoire à Wuhan, épicentre initial de la pandémie. De manière plus générale, une coopération est en vue face aux ambitions économiques et politiques chinoises, souvent critiquées par Joe Biden.

En outre, l'UE et les USA devraient s'engager à lever les tarifs douaniers sur l'acier d'ici au 1er décembre 2021. Il s'agit également d'éviter à l'avenir tout nouveau conflit commercial.

Les deux parties doivent aussi trouver d'ici le 11 juillet des solutions concernant leurs litiges dans l'aviation civile sur les subventions aux constructeurs aéronautiques.

Le projet de déclaration doit servir de base au sommet du 15 juin programmé à Bruxelles.